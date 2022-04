Sparta proti Baníku: Nejlepší střelec umlčen, vzdušná síla i Smetana 10 %

Ani na osmý pokus to Slezanům na Letné nevyšlo. Poslední ligová výhra se datuje až do roku 2014. Sparta porazila Baník 2:1 a drží kontakt s rivaly Plzní a Slavií. Velký díl na tom drží kvalitní defenziva, která vymazala nejlepšího střelce FORTUNA:LIGY útočníka Ladislava Almásího. Co dalšího sobotní „klasika“ v Praze nabídla?

Vzdušná síla na vzestupu Sparta a góly po rohových kopech, to jde v posledním období k sobě. Z této herní činnosti Letenští udeřili už před reprezentační pauzou v Mladé Boleslavi, v sobotu večer pak stejným způsobem dvakrát srazili Baník. Nejprve udeřil Adam Hložek, po něm i Tomáš Wiesner. Dva rohy, dvě hlavy, dvě trefy. Ovšem různé provedení. Nejprve rozehrání nakrátko a blesková přípravná kombinace, podruhé klasický centr do ohně. „Vždycky rozebíráme soupeře. Jak brání, jaké má postavení. Hledáme mezery, abychom si vytvořili výhodu. Hráči dostali informace, které využili,“ ocenil trenér Pavel Vrba. Sparta - Baník: Hložek dorazil míč po závaru do sítě, 1:1! Sparta - Baník: Wiesner se dostal k propadlému rohu a otočil na 2:1!

Zdravý Höjer, dobrý Höjer Při jediném inkasovaném gólu nemohl mít čisté svědomí, zakončující Jaroslav Svozil byl jeho hráč. Jinak ale Casper Höjer v duelu s Baníkem obstál. Co víc, podal velice dobrý výkon. Byl to pro něj čtvrtý kompletní duel po vleklém zranění, které mu sebralo prakticky celý podzim. Herní praxe se na dánském fotbalistovi pozitivně projevuje, na vysoké úrovni zvládal obě herní činnosti. Podporu útoku i plnění defenzivních povinností. „Byl jsem překvapený, v jakém stavu přišel. Ten půlrok mu pomohl. Je vidět, že je mnohem aktivnější, víc se zapojuje do útočné fáze. Jsem rád, že tu máme tvořivého levého beka, který je dostatečně kvalitní v obranné fázi a zároveň podporuje i útok,“ ocenil Vrba. Sparta - Baník: Höjerův pokus si Svozil málem srazil za Laštůvku!

Nejlepší střelec v síti Je aktuálně nejlepším kanonýrem ligy. Ladislav Almási proto logicky představoval i největší hrozbu pro Spartu v sobotním hitu 27. kola FORTUNA:LIGY. Na Letné se ovšem slovenský obr dostal pouze do jedné šance, kterou má lapil Milan Heča. Víc mu toho výborně hrající stopeři Martin Vitík s Dávidem Hanckem nedovolili. Hlavně první jmenovaný vyhrál nad Almásim celou řadu vzdušných soubojů. „Přiznám se, že jsme v poločase museli malinko reagovat. Když se Baník dostával do stran, Almási si odskakoval k našim nejmenším hráčům, tedy ke krajním bekům. Upozorňovali jsme hráče, aby si na to dávali pozor. Jsem rád, že jsme to splnili a moc prostoru mu nedali,“ hodnotil Vrba. Sparta - Baník: Almásiho skvělý volej po Kuzmanovičově centru trefil Heču

Smetana 10 % Od slov o pohárech u stolu k činům na hřišti. Ale půjde to vůbec? Ani na třináctý pokus to Baníku nevyšlo. Pod Ondřejem Smetanou proti ligové vrchnosti strádá. Trenérova bilance nad top 5 týmy z minulé sezony je alarmující: 0-4-9, což činí úspěšnost 10 %. Přitom na Letné se Slezané ujali vedení, vše měli rozjeté na první ligovou výhru na Spartě od roku 2014. Jenže z euforie záhy přepli do letargie. Sparta vyrovnala a otočila duel ještě do poločasu. A do konce zápasu se nic nezměnilo. Ambiciózní celek v modrých dresech působil odevzdaně. Jako by hráči i hostující lavička víc hledali chyby u sudích, než u sebe… „Byli jsme pod tlakem a ten na nás nevytvořili jen hráči soupeře,“ postěžoval si trenér Smetana po utkání. Za celý zápas Ostrava vystřelila mezi tři tyče jen dvakrát. A to je pro tým, který by majitel Václav Brabec brzy rád viděl v evropských pohárech, zoufale málo. Ondřej Smetana proti špičce (top pětka z minulé sezony) Sparta-Baník 2:1 Slovácko-Baník 0:0 Baník-Slavia 3:3 Baník-Plzeň 2:2 Baník-Sparta 2:2 Baník-Slovácko 1:2 Slavia-Baník 4:0 Jablonec-Baník 1:0 Plzeň-Baník 4:0 Sparta-Baník 3:1 Slovácko-Baník 2:1 Sparta-Baník 1:0 (MOL Cup) Slavia-Baník 2:1 = 0 výher, 4 remízy, 9 proher