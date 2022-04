Bílek: Vy říkáte pasivita, já... Cením si, že Havel se Staňkem hráli

Berete remízu jako pozitivní výsledek?

„S výsledkem jsme spokojení. Prohrávali jsme, museli jsme pak trošku změnit taktiku a doháněli manko. V 85. minutě k tomu přišla červená karta, takže musíme být spokojení.“

Z čeho pramenila vaše pasivita v prvním poločase?

„Neřekl bych pasivita. Vy tomu říkáte pasivita, já tomu říkám zodpovědná defenziva. Dobře jsme bránili. Slavia je silná v nábězích za obranu, nechtěli jsme jí k tomu dát prostor. Hráči to plnili výborně, ale nebyli jsme tak nebezpeční, jak jsme si představovali. V první půli to bylo hodně opatrné, spíš taktický boj. Až branka Slavie nás donutila k tomu, že jsme hru víc otevřeli a museli něco udělat s výsledkem. Po inkasované brance byl náš výkon dopředu logicky lepší. Třicet minut jsme hráli velmi dobře, Slavii tlačili. Ale ani ve chvíli, kdy jsme otevřeli hru, jsme Slavii nepouštěli do velkých šancí. Cílem bylo zodpovědně bránit a nepouštět Slavii do situací, kde jsou její hráči silní, to jsme plnili.“

Vyčiníte Pavlu Buchovi za vyloučení?

„Chtěli jsme proti Slavii hrát agresivně, důrazně. Myslím, že tam nebyl zákrok na hranici pravidel coby něco zákeřného. U druhého faulu, co udělal, soupeře asi dobře neviděl, nebyla v tom žádná zákeřnost. Hráli jsme tak, jak chtěli.“

Jak zápas zvládli polští sudí?

„Odpískali to podle mě tak, jak by to odpískali čeští rozhodčí. Nejsem fanoušek toho, aby sem jezdili třeba Poláci a pískali těžké zápasy, jiné zápasy jsou zase těžké pro jiné týmy. Ale odpískali to bez velkých problémů.“

Je pro vaši psychiku důležité zůstat v tabulce první?

„Je to jednoznačně pozitivní. Tři kola před koncem základní části jsme první před Slavií, tomu by před sezonou pravděpodobně nikdo nevěřil. Jsem rád, že hráči pracují zodpovědně, bod jsme si zasloužili. Ale pořád to nic neznamená, do konce hrajeme ještě tři velmi těžké zápasy a je třeba se na ně pořádně připravit, pokud chceme být úspěšní. Máme obrovskou šanci, chceme nahoře zůstat co nejdéle. K takovému cíli vedou nejspíš jen samá vítězství. Sparta se v poslední době nakopla a oba pražské týmy teď vyhrávají.“

Jak vypadá zranění Filipa Kaši?

„U něj to nejlépe nevypadá, půjde ještě na vyšetření a uvidíme. Pokud by to bylo něco nepříjemného, hned zítra by se to řešilo. Věřím, že nebude nutná operace.“

SESTŘIH: Plzeň - Slavia 1:1. Remízu zařídil Chorý, Viktoria stále první

Ceníte si výkonu a vyrovnání od Tomáše Chorého?

„Jeho role pro tým je velmi důležitá. Na podzim góly nestřílel, teď na jaře začal. Je to hráč, který je pozitivní, i když nejde na hřiště od začátku, je stoprocentně připravený na šanci. Dneska splnil přesně to, co jsme od něj očekávali. Bil se jako lev, zařídil důležité vyrovnání, tak to má být. Bere situaci tak, jaká je, že když většinou hrajeme na jednoho útočníka, padá většinou volba na Bogyho (Jeana-Davida Beauguela).“

Jste spokojený s výkonem Santose na pravé straně obrany?

„V Jablonci to zvládl velmi slušně, dneska jsme věděli, že z levé strany nám hrozí velké nebezpečí a zvládl to opět velmi dobře. Olayinka se k ničemu nedostal, podal zase dobrý výkon na postu, který mu není úplně vlastní.“

Kdy jste se rozhodli pro nasazení reprezentantů Staňka a Havla, kteří měli zdravotní problémy?

„Nechal jsme to na nich, rozhodnutí mi řekli v den zápasu. V sobotu na tréninku nevypadali úplně ve stoprocentním rozpoložení, že do toho půjdou. Ráno měli oba ještě jeden trénink a pak řekli, že jdou do hry. Cením si toho, že šli do zápasu a odvedli dobrý výkon.

Vyčtete Havlovi něco při inkasované brance?

„Že vystoupil do středu hřiště a posunul se tam, když se házel aut, to neberu jako chybu. Ale prohrál osobní souboj a nechal se odstrčit.“