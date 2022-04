Roh jako smrtící zbraň. Sparta dala na jaře polovinu gólů ze standardek

Nebýt standardních situací, Sparta by velmi pravděpodobně neotočila semifinále MOL Cupu proti Jablonci. A asi by se jí nepovedl ani sobotní obrat proti Baníku. Díky nově nalezené zbrani se ale dokázala z obou šlamastyk elegantně vymanit.

„V dnešním fotbale se často stává, že tyhle situace o výsledku rozhodují,“ zdůraznil po výhře 2:1 nad Ostravany letenský kouč Pavel Vrba.

Na podzim se při tom často stávalo, že si „rudí“ exekucí standardních situací příliš pomoci nedokázali. Od té doby se ovšem změnilo několik důležitých věcí:

1. Zdravotně fit je záložník Ladislav Krejčí mladší, jenž se na jaře trefil už třikrát.

2. Do sestavy áčka se vrátil stoper Martin Vitík, který ve vzdušných soubojích dominuje.

3. K dispozici je rovněž levonohý exekutor Casper Höjer, autor tří asistencí.

4. Sparta v zimě získala vytáhlého Tomáše Čvančaru, jenž dvakrát udeřil v duelech s Jabloncem.

„Máme hráče, kteří to dokážou dobře kopnout. Máme i hráče, kteří jsou dostatečně důrazní, to je naše výhoda,“ pochvaloval si Vrba.

Především rohové kopy se v podání Sparty začínají měnit ve zbraň hromadného ničení. Ano, právě tahle disciplína, která byla ještě před pár měsíci terčem posměchů mezi fanoušky. Letenští totiž znovu a znovu zkoušeli rozehrávku na krátko, čímž častokrát zavařili víc vlastní brance než té soupeřově.

Sparta - Baník: Wiesner se dostal k propadlému rohu a otočil na 2:1!

Teď se děje opak. Spartě totiž mnohem lépe vychází přípravná kombinace. Právě po ní ostatně padl v sobotu večer první gól do sítě Baníku, o který se postaral Hložek. Byla to svižná akce, do které se předtím zapojili Casper Höjer, Michal Sáček, Jakub Pešek, Martin Vitík i Tomáš Čvančara. Od rozehrávky do vstřelení gólu při tom uběhlo pouhých 13 sekund.

„Defenzivní i ofenzivní standardky v poslední době rozebíráme často, protože z nich góly dáváme i dostáváme,“ pousmál se Krejčí mladší.

Pozitiva nicméně v tuhle chvíli převažují. Sparta má navíc góly po rozích hezky rozvrstvené. Čtyřikrát udeřila po exekuci z levé strany, třikrát z pravé strany a třikrát na krátko. Kredit si zaslouží především asistenti Luboš Loučka se Zdeňkem Bečkou, kteří mají tuto herní činnost v tréninkovém procesu na starost.

„Vždycky rozebíráme soupeře. Jak brání, jaké má postavení. Hledáme mezery, abychom si vytvořili výhodu. Hráči dostali informace, které využili,“ ocenil Vrba.

Pražané si tak přidali do repertoáru účinnou zbraň, na kterou soupeři zatím nenachází efektivní obranu.