SÁZKAŘSKÉ TIPY: Plzeň zase o gól? Sparta v Teplicích nezaváhá

Základní část FORTUNA:LIGY míří do svého finiše. V 28. kole dojde na celou řadu zajímavých a důležitých duelů. Jeden takový odehraje Plzeň v Olomouci, Viktoria bude hájit vedoucí příčku před dotírající druhou Slavií. Ta navíc přivítá v domácím prostředí tým s nejděravější defenzivou v podobě naprostého outsidera z Pardubic. A jak to půjde Sparťanům v Teplicích? Souboje Pražanů se Severočechy vždy platily za ostré a urputné bitvy, v posledních letech však Letenští vítězí drtivými rozdíly. Jak to dopadne tentokrát, obzvláště, když teplickému souboru budou chybět Václav Sejk a Jan Fortelný? Více ve VIDEU.