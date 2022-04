Jarní Slavia potvrzuje trend, táhnou ji Afričané a Lingr: 80 procent gólů

Zase, na jaře už potřetí. Z celkových čtrnácti soutěžních utkání se znovu o góly Slavie postarali výhradně hráči z Afriky. A když se k tomu připočítá hlavní opora a největší bombarďák Ondřej Lingr, bylo by takových utkání hned sedm. Ze sedmadvaceti branek jich jednadvacet obstarala tahle silná klika, to je bezmála 80procentní podíl na celkové produktivitě týmu.

Olie, Jirka a Ibra. K nim tichý Oscárek a po kupě je slávistický kvartet z Afriky, který se zásadně zmobilizoval a táhne svůj tým domácí soutěží a hlavně Evropou. Nebýt jich a samozřejmě klíčového Ondřeje Lingra, který do toho výčtu mimořádnou produktivitou nutně zapadá, byl by český mistr chudší o více než tři čtvrtiny svých gólů.

Platí to i pro poslední utkání na Feyenoordu. Osvěžující podívaná na De Kuip skončila divokých 3:3, za hosty postupně skórovali Peter Olayinka, Yira Sor a Ibrahim Traoré.

Zopakovali si tak mimochodem nedávné domácí osmifinále Konferenční ligy proti LASKu, kdy za přesvědčivou výhrou 4:1 stála přesně tahle zmíněná trojice. Tedy jen s tím drobným rozdílem, že proslulý rychlík „Jirka“ se trefil rovnou dvakrát.

Ve všech jarních utkáních už Traoré a spol. nastříleli celkem čtrnáct gólů. Nejvíc právě Sor šest branek, pak Olayinka čtyři, Traoré tři, plachý Dorley má jednu. Na druhou stranu taky zdaleka nejvíc absentoval kvůli zraněním a hlavně červené kartě z konce podzimní části, za niž dostal v lize třízápasový trest.

Plus hlavní bombarďák Lingr, což je dohromady 21 zásahů z 27, která Slavia za jaro nastřádala. Podíl tedy zní 77,78 procenta všech branek. Na ostatní zbývá šest gólů, čili lehce přes dvacet procent.

K tomu jen malá poznámka, mezi ten zbytek patří i dánský obránce Alexander Bah, který má přitom po otci částečně africké, konkrétně gambijské kořeny. Narodil se ale v Arslevu poblíž Odense a po celou kariéru se hlásí k dánským reprezentačním výběrům.

Slavia tenhle příspěvek zrovna po zimní pauze nutně potřebovala. Po odchodech Jana Kuchty a Nicoale Stancia z její sestavy zmizeli nadprůměrně produktivní hráči, tenhle tlak tedy musel někdo převzít, aby udržel vysoký týmový standard.

Přitom na podzim sestava Lingr - Olayinka - Traoré - Oscar, tehdy ještě bez Sora, který válel v Baníku, nastřádala sice dohromady pěkných šestnáct tref, ovšem z celkových sedmdesáti gólů.

Jejich podíl tedy za první část sezony lehce překračoval pětinu z absolutní týmové produktivity. Efektivitu mužstva podporovali v té době právě Kuchta nebo třeba taky Ivan Schranz, jenž v novém dresu po přestupu z českobudějovického Dynama začal docela zostra.

Teď už to mají pevně v rukách Lingr, Olayinka, Sor, Oscar a Traoré. Mimochodem, záložník z Pobřeží slonoviny zažívá ve svých 33 letech nejlepší sezonu v kariéře. Doposud patřil k jeho nejproduktivnějším ročníkům ještě ten z druholigového Táborska, to je už skoro sedm let, a pak když přišel do Edenu ze Zlína, pokaždé to byly čtyři zásahy. Teď už je na šesti.