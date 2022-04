Drobisz (45) na ligové lavičce: Myslel jsem, že je to legrace. Zaplatí slivovicí

Při zranění Patrika Nguyena a Tomáše Fryštáka sáhlo Slovácko po mládežnickém trenérovi, který je na soupisce klubového céčka. „Nejdřív přišla vtipná zpráva, co kdybych se zapojil. Myslel jsem, že to byla legrace,“ líčil Drobisz, jak se vrátil do prvoligového kolotoče.

„V úterý už to legrace nebyla, měl jsem pohovor s Martinem Svědíkem a Lubošem Přibylem (trenérem gólmanů). Řekli, že o tom uvažují. Mně přišlo lepší, aby tu byli mladí kluci.“

Svědík a spol. ovšem žádali, aby měl k sobě devatenáctiletý Borek zkušeného parťáka, který ho uklidní a nalije do něj sebevědomí. Drobisz nakonec nabízenou roli přijal. „Vzal jsem to jako odměnu, chtěl jsem si to užít se vším všudy,“ uvedl. Ve středu si s týmem zatrénoval lehčeji, v pátek už do toho šel naplno. „Ale ráno už to nebylo tak optimistické,“ usmál se.

Tělo ho bolelo, ale s tím počítal. Před sobotním utkáním měl bývalý brankář Jablonce, Slovácka, Olomouce či Znojma dopoledne povinnosti u mládeže, vynechal předzápasovou rozcvičku. „Pro mě bylo nejlepší, že byl v bráně Jirka, který prošel dorostem i mýma rukama. A zvládl to na jedničku,“ pochválil svého svěřence. On sám naposledy nastoupil v I. A třídě v posledním podzimním kole za Osvětimany proti Buchlovicím. Pak se vrátil do Slovácka. Za céčko už ale chce hrát jen v poli. Když bude dobré počasí a fajn kolektiv. „Na chytání na této úrovni už to není,“ přiznal Drobisz sám sobě. „Hlava si vzpomněla, tělo bohužel ne,“ pousmál se.

Přesto musel být připravený, že kdyby se Borkovi něco stalo, musel by po osmi letech vlézt do prvoligové branky. Jako o dočasné jedničce se o něm neuvažovalo. „Nebyla varianta, že by chytal,“ řekl kouč Martin Svědík. „Samozřejmě, že jsem musel být v hlavě nachystaný, že se může stát cokoliv a že to v rámci svých fyzických možností zvládnu. Myslím, že psychicky bych to dal. Rodina a známí mě v tom neskutečně podpořili,“ ocenil své nejbližší.

Příště na Spartě už by měl být k dispozici první brankář Nguyen, který se uzdravuje. „Do branky už se těší,“ informoval pětačtyřicetiletý záskok. „Ještě není doléčený a nechceme riskovat. Děláme vše proto, aby už byl na Spartu,“ podotkl Svědík. „Ale Jirka Borek se toho až na jednu rozehrávku, kdy namazal soupeři, zhostil v devatenácti velmi dobře.“

Pokud se do týdne neuschopní Fryšták, může jít Drobisz na lavičku znova v posledním kole proti Liberci, kdy Nguyen jako host ze Slovanu nebude moci nastoupit. „Ale pro mě by bylo lepší, kdyby tam nasáli atmosféru mladí kluci. Je to něco úplně jiného než v dorostu a v béčku. Už bych jim to rád předal. Jirka Borek jim ukázal, že tam stát můžou. Chci, ať si za tím jdou a plní si sny.“

Za premiérové sezení na lavičce zaplatí matador zápisné. „Kluky jsem upozorňoval, že jsem tam nepřišel vydělávat,“ pronesl s úsměvem. Do placu slíbil dát v případě výhry tři litry slivovice. „Říkal jsem, že je litr za bod,“ nezapíral. Bonus bude vyplacen a zkonzumován po sezoně. „Teď ještě přeju klukům, ať vyhrají pohár. Se Spartou si to rozdají na férovku,“ řekl Drobisz, jenž už absolvoval dvě prohraná finále. Jednou tedy s Jabloncem uspěl, ale to nebyl v sestavě. „Já mám úspěšnost spíš na lavičce. Takže když budou potřebovat někoho tam, je to varianta,“ uzavřel pobaveně.