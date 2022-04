Smutný Rada: Máme moc hodné hráče. Žlutá? Oni si vždy něco najdou...

Berete si to hodně osobně?

„Je to jako kolovrátek, uhráli jsme čtrnáctou remízu. Nedovedu si to vysvětlit. První čtyři minuty máme míč pod kontrolou a pak dostaneme gól, kdy nám míč propadne, jsme nedůrazní. Dvakrát máme míč u nich v malém vápně, ale nedorazíme ho. Nejsme tam, abychom ho dotlačili. V týdnu trénujeme, neřešíme hřiště, počasí, hráli bychom, i kdyby padaly trakaře, jsme nabuzení. Lámu si s tím hlavu.“

Máte nějaké vysvětlení?

„Nevím, jestli je tady vůbec někdo, kdo hrál o sestup. Je to prekérní situace, v poslední skupině to bude těžké. Bojíme se, abychom neudělali chybu, jenže když se bojíte, tak z toho ty chyby pramení. Máme zkušené hráče, ale situace nám svazuje nohy.“

Jeden z nich, Václav Pilař, zahodil dokonce penaltu. Proto jste ho střídal?

„Udělali jsme o přestávce dvě změny. Ne že by kluci hráli vyloženě špatně, ale chtěli jsme nějaké oživení, což se nám podařilo. Penalta byla dovršením našeho nedůrazu. Nejsem takový, že bych ji Vencovi úplně vyčítal. Byl jedním ze čtyř určených, věřil si, ale bohužel ji nedal. Tak to někdy chodí.“

Jablonec - Zlín: Pilař penaltu neproměnil, válku nervů vyhrál Rakovan!

V první půli byl velmi důrazný ke spoluhráčům kapitán Tomáš Hübschman. Vyčítal obraně, že je příliš stažená. Souzníte s ním?

„Hübscha hru čte. Nevím, proč ustupujeme. Obránce máme s výjimkou Honzy Kroba, který má už nějaký věk, ale zase hraje chytrostí, rychlostně velmi dobře vybavené. Zelený, Martinec i Surzyn takoví jsou. Přesto dáváme soupeři hodně volnosti. Na našeho Silného letí balon a hned je důrazně obsazený.“

Co s tím?

„Je potřeba, aby to vzadu někdo vzal a komandoval, seřval to. To mi v těchto situacích chybí. Máme moc hodné hráče.“

Vy jste jiný, impulzivní. Tentokrát jste dostal žlutou kartu. Berete ji?

„Fotbalisté mají něco vydržet. Říkám to i svým hráčům. Ten chlapec leží za lajnou a kulí se do hřiště, přitom mu nic není. Našeho maséra bych tam nepustil. Na to jsem reagoval. Postranní rozhodčí si zavolá hlavního a stěžuje si. Oni si vždycky něco najdou, aby mě potrestali...“