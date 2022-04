Slavia vs. Pardubice: režisér Provod, pomoc zelenáče i tristní jaro hostů

Přesně takový nedělní večer chtěla Slavia prožít. Vysoko vyhrát a poskočit na první místo tabulky. Povedlo se. K vítězství 4:0 nad Pardubicemi přispěl dvěma góly ve skvělé fazoně hrající Lukáš Provod. Ovšem i další borci podali zajímavé výkony. A Východočeši? Na jaře jsou stále bez tříbodového zisku. Čekají už dlouhých devět kol. Webový portál iSport.cz přináší pět zásadních bodů závěrečného utkání osmadvacátého kola FORTUNA:LIGY.

Dominantní Provod V oranžových kopačkách byl k nepřehlédnutí. Nešlo jen o zápasové ustrojení, ale především o výkon. Lukáš Provod vstřelil úvodní dvě branky. Ve středu hřiště se Provod chopil role režiséra. Hromada útočných akcí šla přes jeho kopačky. Vymýšlel průnikové přihrávky, cizelérsky přesouval těžiště hry, hrnul se do nebezpečných prostorů. Byl přesný, energický i vzteklý ve chvíli, kdy spoluhráči neudělali věci tak, jak si představoval. Nezbývalo mnoho a mohl se radovat z třígólového večera. Deset minut před koncem ho však balon, snad poprvé v utkání neposlechl. I tak se premiérově v ligové kariéře trefil dvakrát. „Jeho projev je naprosto dominantní a komplexní,“ chválil své eso Jindřich Trpišovský Slavia - Pardubice: Provod poslal Letáčka na druhou stranu a poslal sešívané do vedení! 1:0

Pomoc zelenáče Hanče Běžela čtyřicátá minuta, Slavia sice měla balon neustále na kopačkách, ale šancí poskrovnu. Až přišel moment v jednačtyřicáté minutě. Stoper Aiham Ousou se vydal na výlet do šestnáctky a v rohu u brankové čáry byl zbytečně atakován skluzem osmnáctiletého ligového nováčka Matyáše Hanče. Sudí Dalibor Černý nezaváhal. Penalta! Tu v klidu proměnil Provod. Pro sešívané to byl dárek. Po této situaci už zápas v klidu dovedla do vítězství 4:0. „Škoda té penalty. Hanč ji udělal vinou své nezkušenosti. Přesto si myslím, že neodehrál špatné utkání," litoval hostující kouč Jaroslav Novotný. Slavia - Pardubice: Hanč složil Ousoua, penalta pro sešívané!

Exboleslavští společně v základu Na levém beku David Jurásek, v útoku Daniel Fila. Poprvé od zimního přesunu z Mladé Boleslavi se talentovaná mládež společně ukázala v základní sestavě. A šlo jim to slušně. Jurásek byl skvělý od první minuty, báječně poslal do tutovky Provoda, měl prsty v gólu na 2:0. Stejně tak Fila. Ten se zpočátku rozkoukával, po pauze pak nadělil střelci zápasu druhý kus. „Oba podali velice zajímavý výkon. David se mně líbil hrozně do ofenzivy, variabilitou řešení z levé strany. Filous zase naznačil fotbalovost a sílu na míči,“ těšilo Trpišovského. Slavia - Pardubice: Nádherná akce domácích, Provod po Filově patičce zvyšuje na 2:0!

Posun na první místo V sobotu v Olomouci dosud vedoucí Plzeň brala jen bod za remízu 1:1. Slavia mohla o den později reagovat. Zvládla to s bravurou. Pardubice bez větších obtíží složila 4:0. Dvě kola před koncem základní části vede tabulku FORTUNA:LIGY o bod před Viktorií. Přesně v takové pozici chtěla být. „Z hlediska psychického rozpoložení to pro nás bylo lehčí, ztráta Plzně nás trochu uvolnila. Naše touha se dostat na první místo byla veliká. Jsem rád, že jsme to zvládli a nikdo se nezranil,“ zářil slávistický kouč. SESTŘIH: Slavia - Pardubice 4:0. Sešívaní jsou zpět v čele, zářil Provod