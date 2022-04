Hložek, král asistencí. Sparťanský supertalent nabírá na komplexnosti

V mládežnických kategoriích střílel hromady gólů. Balony do sítě posílal s naprostou samozřejmostí. I po přesunu do seniorské kategorie si Adam Hložek tenhle trend udržel, v minulé sezoně byl s 15 zářezy společně s Janem Kuchtou nejlepším kanonýrem. Postupem času se z mladého fotbalisty ale stává univerzální ofenzivní zbraň. A taky prémiový nahrávač, aktuálně má na kontě už 12 asistencí. To by mu v osmi z posledních deseti sezon stačilo na celkový primát. „Sám dokáže rozhodovat zápasy,“ chválí kouč Pavel Vrba.