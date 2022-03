Tlak si nepřipouštím, pozici neřeším, říká Hložek. Obdivuje Forsberga

Nároďák by potřeboval, aby Adam Hložek (19) předvedl podobnou genialitu jako před třemi týdny v pohárovém prodloužení proti Jablonci . Jednoduchý klamavý pohyb, přehození balonu na levačku a prásk ho nekompromisně pod víko. Navzdory tomu, že je útočník Sparty v Šilhavého výběru jediným teenagerem, reprezentační ofenziva na něj bude spoléhat.

Připouštíte si tlak?

(úsměv) „Asi ani ne. Ale samozřejmě se jako v každém jiném zápase budu snažit podat maximální výkon, abych pomohl týmu. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Ideálně na postup do Kataru. Scházejí dvě výhry, jde o vrchol kariéry?

„Jasně, všichni víme, o co jde. I já osobně to vnímám jako jeden z nejdůležitějších zápasů v kariéře.“

Proti nepříjemnému soupeři. Jak na vás působí?

„Švédsko má jak dozadu, tak dopředu fantastický tým. V úterý jsme ale měli video, kde jsme viděli, že tam mají volná místečka. Ta bychom chtěli využít.“

Vy osobně z hrotu, nebo z křídla?

„Určování pozic je na trenérovi. To on zvolí co nejlepší taktiku, aby byl tým úspěšný.“

Sparta - Jablonec: Hložek otočil na 4:3, povodil si Martince a zavěsil

I bez řady stabilních hráčů...

„Máme dost absencí, chybí nám důležití hráči. Ale mužstvo je i tak dostatečně kvalitní na to, abychom baráž zvládli.“

Jenže Patrik Schick asi úplně nahradit nejde, ne?

„Padalo mu to tam, dával hodně gólů v Leverkusenu i v reprezentaci. Je jasné, že nám bude chybět, ale na nás ostatních bude, abychom ho adekvátně nahradili.“

Kdo vás zaujal v kádru Švédska?

„Pro mě osobně je jeden z nejlepších hráčů Emil Forsberg.“

Vynikající záložník, opora Lipska a oblíbenec fanoušků, kterého podpoří vyprodaná Friends Arena.

„Jsem nadšený, že bude plný stadion. V covidové době byly stadiony prázdné nebo poloprázdné, takže o to víc se všichni těšíme. Budeme chtít podat stoprocentní výkon.“