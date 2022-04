Provodových pět ctností: herní inteligence, péče o tělo i ambice

Vinou vážného zranění přišel o závěr uplynulé sezony, následné EURO i většinu aktuálního ročníku. Záložník Lukáš Provod se ale dal již plně dohromady a prokazuje, jak platným hráčem pro Slavii je. V třetím zápase po svém návratu na trávník se proti Pardubicím prvně zapsal mezi střelce, a to hned dvakrát. Měl tak lví podíl na výhře 4:0. Co jsou jeho přednosti?

Hlava

Když Jindřicha Trpišovského vyzvete, aby promluvil o záložníkovi s číslem sedmnáct, téměř vždy jako první vysloví tuto větu: „Je s ním radost pracovat.“ Jak to myslí? Odchovanec plzeňského fotbalu je absolutní profesionál. Oddaný řemeslu. Hlavu má nastavenou na dřinu, práci v maximální intenzitě. Nestává se, že by něco šidil. Jde příkladem ostatním. A to i životním příběhem, kdy se z kluka nepotřebného v Plzni prokousal přes České Budějovice až do Slavie a reprezentace.