Ze slušňáka na hřišti dravcem. Provod se pro Slavii vrátil v pravý čas

Byl loňský květen. Lukáš Provod padl s bolestivou grimasou na zelená stébla trávy na olomouckém Andrově stadionu. Záložníkův přední zkřížený vaz v koleni nevydržel brutálně náročnou slávistickou sezonu. Následovalo téměř jedenáct měsíců léčby.

Dvacátého března letošního roku se člen reprezentace vrátil na hřiště symbolicky v Českých Budějovicích. Okamžitě byl v základu. Od té doby se ještě vrhnul do potyčky s Plzní a Pardubicemi.

Všechna tři utkání odehrál ve velkém stylu. Deník Sport jeho výkony ohodnotil známkami šest, sedm a osm. Provodova výkonnost má evidentně vzestupnou tendenci.

„Jsem rád, že se cítím, jak se cítím. Koleno je nadstandardní, lepší než jsem čekal. Zápas od zápasu se cítím líp i fyzicky. Jsem hlavně rád, že můžu být na hřišti a dělat to, co mě baví,“ vyznal se po nedělním dvougólovém představení s Pardubicemi.

Ale teď k tomu nejzásadnějšímu. K blízké budoucnosti. Sedm kol před koncem ligy stojí Slavia na piedestalu. Pod ní je o bod Plzeň, o další tři bodíky níž Sparta. Bude se válčit. Nejen do konce základní části, ale především v nadstavbě, kde se trojice top mužstev usilujících o titul srazí v kruciálních vzájemných partiích. Mít po ruce Lukáše Provoda? Pro „sešívané“ to může být obrovský trumf v cestě za čtvrtým ligovým prvenstvím v řadě.

„Na to, že to byl jeho třetí zápas, je Lukášův projev naprosto dominantní a komplexní. Přijde mi, že během zranění vyspěl mentálně a dobře se na hřišti rozhoduje. Proti Pardubicím to potvrdil i dvěma góly a herní nadstavbou. Strašně makal na návratu, je to jeho obrovská zásluha a jsme rádi, že ho na konec sezony máme k dispozici,“ vyznal se Jindřich Trpišovský.

Kouč se strašně těšil, až přijde čas a přímočarého záložníka zase začlení do nominace na utkání. Trochu úsměvně to dal najevo na setkání s českými novináři před odvetným utkáním osmifinále Konferenční ligy proti Linci. Tehdy nevydržel tajnůstkařit a přiznal, že se chystá jeden velký návrat. Obličej se Trpišovskému rozzářil, radostná mimika ve tváři prozrazovala obrovskou radost. „Všichni jsme nadšení, že ho máme zpátky, takový typ hráče nám ve středu hřiště chyběl,“ pravil v neděli.

„Provodovi návrat hrozně přeju, dva góly hovoří za všechno. Po nešťastném zranění vstřelil po čtrnácti měsících branku, vrátil se ve velmi dobré formě. Zdobí ho výborný běžecký fond i technika. Pro Slavii je důležité, že je nazpět v kádru,“ říká Horst Siegl ve videomagazínu Insider na webovém portálu iSport.cz. „Je mu pětadvacet let. Má skvělý věk, aby se posouval ještě dopředu. Pokud se budeme bavit čistě fotbalově, je opravdu na vysoké úrovni,“ dodává někdejší kanonýr Sparty.

A k dobru dává historku, která celkem dobře charakterizuje Provodovu povahu. Potkali se v televizním studiu České televize. Fotbalista s fotbalistou. Je zvykem, pokud věkový rozdíl není dramatický, že se většinou hned přechází do tykání. Provod ale Sieglovi vykal. „Říkal jsem mu, že mně klidně může tykat. Působil na mě fantastickým dojmem hrozně skromného a hodného kluka,“ usmívá se Siegl.

Mimochodem, v neděli na tiskové konferenci také projevil dobré mravy. Redaktorem deníku Sport byl chválen za výkon. Provod trochu zčervenal, okamžitě slušně poděkoval. „Fyzicky to pořád není stoprocentní, cítím tam určité rezervy. Na hřišti to člověk po zranění vnímá jinak,“ odvětil s tím, že do ideálu mu ještě cosi chybí.

Na hřišti se ze slušňáka stává dravec. I po zranění chce být neustále v ději, spoluhráči vědí, že není typem, co se bude schovávat. Pořád je v nabídce. Obsazený v hlavní roli. Přesně to mu vyhovuje a přesně z této typologie lídra může Slavia extrémně těžit v konci sezony. „Hlavní je, aby byla Slavia úspěšná, o to nám všem jde,“ řekl s náležitou důležitostí v hlase.

Ve čtvrtek se však mužstvo bude muset obejít bez Provodových předností. Středopolař není na soupisce pro evropské poháry. Odvetný zápas čtvrtfinále Konferenční ligy s Feyenoordem bude sledovat jen z hlediště. „Mrzí nás to hodně,“ přiznal Jindřich Trpišovský.