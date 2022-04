SÁZKAŘSKÉ TIPY: Góly ve šlágru na Letné, co Slavia v Jablonci?

Do konce základní části FORTUNA:LIGY zbývají odehrát dvě kola. To nejbližší, devětadvacáté, je na programu tuto neděli. A přinese několik zajímavých duelů. Na Spartu dorazí tabulkový soused Letenských ze Slovácka. Borci z Uherského Hradiště porazili Pražany na podzim 4:0 a gólový předpoklad slibuje i odvetný duel v hlavním městě. Naopak na branky dietnější by mohlo být představení Plzně s Baníkem. Otázkou bude, jak Slavia v Jablonci zareaguje na pohárové vyřazení od Feyenoordu a Teplice v záchranářském duelu přehrají Pardubice. Více v Sázkařských tipech ve videu.