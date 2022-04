Trpišovský o válce na severu: Fotbal plakal. Proč vsadil na Koláře?

Ve čtvrtek vypadli ve čtvrtfinále Konferenční ligy s Feyenoordem Rotterdam, v neděli potřebovali zvládnout ligový duel na severu, na rozbitém hřišti. Slavii se to podařilo a drží první figuru v tabulce. „Jsou to důležité body,“ netajil trenér Jindřich Trpišovský.

Bylo to složité utkání, že?

„Naši hlavní rivalové tady oba ztratili, jsme spokojení, že jsme to zvládli, kór v tom složení, nastoupili jsme bez několika hráčů. Věděli jsme, jak náročný zápas nás bude čekat, což se potvrdilo. Jsem rád za obětavost hráčů. Jablonec má velkou kvalitu, i když je ve druhé půlce tabulky. Navíc vsadil na vysoké hráče, na brejkového útočníka, v kombinaci s hřištěm to nebylo jednoduché. Bojovalo se o každý míč, úroveň nebyla bůhvíjaká, spíš nebyla žádná, fotbal plakal.“

Proč to tak bylo?

„Na obou stranách bylo jednoduché založení a potom boj o míč. Na hřišti balon brzdil, byla to válka dvou týmů. My jsme byli šťastnější, protože jsme po chybě brankáře Hanuše šli do vedení. Jablonec se dostal do těžké situace, musel dotahovat. V první půli měli asi tři centry z levé strany a nám se je podařilo vyndat z vápna díky velké obětavosti. Přitom v tom síla našeho mužstva moc není. Bylo to vydolované - i díky tomu, že jsme byli produktivní.“

Ano, dali jste dvě branky ze dvou střel.

„Není to naše doména. I ty poslední dva čtvrtky to ukázaly, i když jsme nastříleli Feyenoordu celkem čtyři góly, spoustu věcí jsme zahodili. Jsem rád, i když nám k první brance pomohl soupeř. Při druhé jsou po dlouhé době proměnili standardní situaci, dlouhý aut. Hodně jsme apelovali na to, že se rozhodně v pokutových územích. V Liberci jsme to nezvládli, tady ano.“

Mluvil jste o absencích. Můžete je okomentovat?

„Bylo toho dost. Lukáš Provod a David Hovorka nenastoupili z preventivních důvodů. Jsou po těžkých zraněních, tady byl špatný terén, Gadžimu se to stalo ve Zlíně na podobném. Navíc jsou po zápase dva, tři dny rozbití a ve středu se hraje znovu. Nebyli by použitelní. Ondra Lingr má přetíženou oblast třísel, nechali jsme ho doma. Tomáš Holeš ještě není na to, aby absolvoval celý zápas. Ve středu snad bude připravený na část.“

Do brány jste vrátil Ondřeje Koláře kvůli čtvrteční chybě Aleše Mandouse?

„Z logiky je to víc věcí dohromady. Vycházeli jsme ze stavu, ve kterém brankáři byli. Navíc jsme čekali spoustu standardek a vysokých míčů, což je Ondrova doména. Proto tam šel. Jsem rád, že nám pomohl.“

Jste naštvaný kvůli inkasované brance?

„Poslali jsme tam dva čerstvé hráče, abychom byli živí, měli pohyb. Kuba Hromada měl křeče, Ibra Traoré se také hlásil o střídání, takže bylo vynucené. Nějaká chyba tam byla, Kroba jsme nedostoupili, na druhou stranu to krásně trefil. Zkomplikovali jsme si závěr zápasu, stačilo udržet třeba minutu nulu a bylo by to klidnější. Pak už to byl jen boj.