Slepená Slavia: Kolář pomohl, Tecl chválil Filu. Kdy začne zase sílit?

Na hlavní tribuně jabloneckého stadionu, pár řad za slávistickou lavičkou, seděla během nedělního souboje zajímavá společnost: pánové v černých bundách a šedivých mikinách, se znakem úřadujícího mistra a vedoucího mužstva fotbalové ligy.

Na sluníčku se vyhřívali také Lukášové Masopust s Provodem a David Hovorka, tři opory Slavie, členové národního mužstva. Byl to takový symbol, v jakém stavu Pražané na sever dorazili. Vedle trojice jim scházeli rovněž další zdravotně limitovaní Ondřej Lingr i Tomáš Holeš (také reprezentanti). Mimo hru zůstal brankář Aleš Mandous, jenž ve čtvrtek při souboji s Feyenoordem fatálně chyboval a také kvůli němu se Slavia do semifinále Konferenční ligy neprodrala.

„Chybělo nám až šest kluků, kteří by byli v základní sestavě,“ netajil trenér Jindřich Trpišovský. Ze čtvrteční volby ponechal v jedenáctce Alexandera Baha, Tarase Kačarabu, Ivana Schranze a Ibrahima Traorého.

Zkusme si projít některé Trpišovského kroky. Jsou zajímavé.

Čekalo se, jak se vyvine situace mezi tyčemi. „Nechal bych tam Mandouse,“ pronesl Jaromír Blažek, bývalý reprezentant, legenda Sparty, která má však také titul se Slavií. Nestalo se.

Do zápasového trika se navlékl Ondřej Kolář, který zle zkolaboval v prvním utkání na Feyenoordu. V Jablonci to měl poměrně jednodušší. Chytil jednu lehkou hlavičku Václava Kadlece, na gólovou raketu Jana Kroba těžko mohl reagovat. Byla to epesní střela. Tentokrát slušně rozehrával, nebál se jít do risku - byť kontrolovaného. „Vycházeli jsme ze stavu, ve kterém brankáři byli. Navíc jsme čekali spoustu standardek a vysokých míčů, což je Ondrova doména. Proto tam šel. Jsem rád, že nám pomohl,“ hodnotil Trpišovský.

Jablonec - Slavia: Krob snížil nádhernou bombou, Kolář se jen ohlédl, 1:2 Video se připravuje ...

Vyčuhovali však i další novicové. Na levém beku byl skvělý David Jurásek. Několikrát prokázal až atomovou výbušnost, když zastavil rodící se protiútoky. Navíc jeho levačka je prostě kouzelná. „Pro tyhle kluky je to něco nového. Jsem hrdý na to, jak jsme zápas po Evropě uchopili,“ vykládal kapitán Tecl.

On sám měl blízko k dalšímu zelenáčovi v sestavě. Daniel Fila si zkusil roli podhrotového hráče, takzvané desítky. Doplňoval právě Tecla, občas se vyměnili, dejme tomu v poměru osmdesát procent ku dvaceti. „Podržel balon, hrál, co měl. Vyplňoval mezeru mezi jejich obranou a zálohou,“ popisoval Tecl. „Jsem rád, že to mladí zvládají. Toto jsou hrozně těžké chvíle, ale ukazují naši sílu, ukazují, jak držíme pospolu,“ rozplýval se.

Ve středu, kdy přijede k duelu posledního kola do Edenu Zlín, už bude Slavia zase v lepším rozpoložení. Provoda s Hovorkou šetřil Trpišovský kvůli kvalitě hřiště, na část utkání by už měl být nachystán tahoun Holeš. Slávisté zkrátka budou sílit.

SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:2. Schranz a Tecl trestali, hosté dál první Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 87. Krob Hosté: 31. Schranz, 84. Tecl Sestavy Domácí: Hanuš – Surzyn, Martinec, Kubista, Zelený (74. Krob) – Hübschman /K/ (74. Považanec) – Kratochvíl, Černák, Houska, Pilař (74. Kadlec) – Ikaunieks (57. Silný). Hosté: Kolář – Bah, Kúdela, Kačaraba, Jurásek – Schranz, Hromada (87. Ševčík), Traoré (87. Dorley), Plavšić (55. Talověrov) – Tecl /K/, Fila (55. Olayinka). Náhradníci Domácí: Hrubý, Štěpánek, Krob, Považanec, Smejkal, Kadlec, Silný Hosté: Mandous, Talovierov, Oscar, Madsen, Ševčík, Olayinka, Sor Karty Domácí: Černák, Pilař, Silný, Martinec, Krob Hosté: Fila, Schranz, Tecl, O. Kolář Rozhodčí Hocek – Kubr, Šimáček Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 4056 diváků