Vymyslel góly, paráda s břevnem jako bonus. Z Matějovského žasli i soupeři

Ostatní hráli fotbal, on ho ztvárnil. Jako umělec. Čtyřicátník Marek Matějovský si podmanil duel ve Zlíně, body pro Mladou Boleslav za výhru 2:1 jdou za ním. Krásně přihrál na Douděrův gól a precizním dlouhým pasem rozjel akci před Ladrovou trefou. Možná je starý, ale furt skvělý. „Neskutečný zápas, byl nejlepším hráčem na place,“ smekl kouč Pavel Hoftych.

Každý dotek Marka Matějovského s balonem měl smysl. Obvykle z toho vyplynula finální či předfinální přihrávka. Důmyslná, skrytá, nápaditá. Chyba toho, kdo si myslel, že je kreativní záložník za zenitem.

„Ve fotbalových řešeních je Marek mimořádný, jsou tam vidět nasbírané zkušenosti. Vždycky byl vynikající hráč, do toho jeho fyzický fond. Hlavně ho fotbal pořád strašně baví. Smekám. Byl to komplexní výkon středního záložníka,“ chválil trenér Hoftych. „Matěják je nadstandardní geniální hráč, který určuje hru,“ uznal domácí bek Lukáš Vraštil.

Přínos veterána kvitovali i jeho spoluhráči. „Když máte za sebou Matějdu, ty balony za obranu prostě dává. Pak je lehké udělat náběh,“ ocenil záložník David Douděra, jenž se trefil popáté v řadě. „Minulý půlrok to měl brácha ve třetí lize v béčku Slavie. Pamatuji si, že za mnou Škoďák (Milan Škoda) každou sobotu chodil a říkal: brácha gól, brácha gól. Asi jsem to po něm zdědil,“ usmál se. „Momentálně mu to padá. Když se nastartuje, je motorka,“ dodal Hoftych k Douděrově palbě.

Mladá Boleslav si tři body zasloužila. Kromě gólů ještě trefil Matějovský zpoza šestnáctky břevno, střídající Michal Hlavatý tyč a Tomáš Ladra trestuhodně zapařil další možnosti. „Měli jsme šance na tři zápasy,“ vystihl kouč Severočechů.

Zlínští byli vpředu bez nemocného Vukadina Vukadinoviče hodně sterilní. Jako jediný skóroval Rudolf Reiter, jenž strčil nohu do stříleného centru dalšího náhradníka Lamina Jawa. „Nachystat se na Matějovského je strašně těžké. Je to opravdu Pan fotbalista,“ přidal kouč poražených Jan Jelínek poslední pochvalu pro matadora.

