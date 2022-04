Hanuš proti Slavii selhal. Musí být silný, jinak nemůže hrát, říká Rada

Vloni třetí místo, nyní - kolo před koncem - dvanácté, pouhé dva body před pozicemi, z nichž se padá do zapeklité baráže s druholigisty. „Houkáme tam,“ přikývne obránce Jan Krob, jeden z matadorů v jabloneckém kádru.

Právě on zapsal jediný gól proti Slavii, s níž mančaft kouče Petra Rady padl doma 1:2. Prohrát nemusel, vždyť favorit měl pouhé dvě střely na bránu. Obě však skončily v sítí - a to kvůli drsným chybám gólmana Jana Hanuše.

„Prohráli jsme jeho fatálními chybami,“ nekličkoval Rada.

První přišla po půlhodině hry. Hanuš vyběhl proti míči za obranu. Zpracoval si balon na prsa, padající kouli chtěl odpálit. Jenže minul a Ivan Schranz, ještě vloni spoluhráč, ho okradl a skóroval.

„Byl to klasický střet myšlenek,“ komentuje nedobrou akci Jiří Lindr, bývalý gólman Hradce Králové, který se s Hanušem potkal, když jako mladík (a tehdejší reprezentant do 21 let) působil na východě Čech. „Hany to chtěl hlavičkovat, pak si řekl, že zahraje fotbalově. Jenže mu to odskočilo dál, než mělo,“ popisuje.

Srážka v hlavě není v posledních dnech nic neobvyklého. Podobně vysvětloval minelu v zápase s Feyenoordem Rotterdam slávista Aleš Mandous, který byl i kvůli ní v neděli upozaděn a místo něj šel do brány Ondřej Kolář.

To je však jen taková odbočka. Hanušův trudný podvečer totiž úvodním zkratem neskončil. Pár minut před koncem inkasoval z hlavy Stanislava Tecla. Slávisté hodili do vápna dlouhý aut, míč prodloužili a útočník ho poslal na bránu. „Bylo to krkem, hlavou, ramenem, ani vlastně nevím,“ vykládá.

Každopádně míč do sítě sotva dolezl. Hanuš reagoval podivně, moment vůbec nezvládl. Nejprve dumal, že vyrazí na míč letící z autu, pak se rozhodl jinak. Šlo o řetězec nedorazů. „Letělo to dlouho, pak už couval. Spoléhal, že to někdo odkopne. Jasná chyba,“ říká Lindr.

Kouč Rada ještě bral první úlet, ale ten druhý zdaleka ne. „Kdyby mi to udělal gólman, kterému je dvacet. Chyba se stane, ale ve druhém poločase z něj musí sršet sebevědomí. Je to zkušený hráč,“ kritizuje Hanuše. „Ale musí se z toho sebrat. Musí přijít a zase být silný. Jinak nemůže hrát fotbal,“ vzkazuje.

Uvidí se, zda Hanuš bude stát ve středu v bráně v Ostravě. Je to pravděpodobné. Dvojka Vlastimil Hrubý odchytal v sezoně pouze dva štěky, vždy střídal Hanuše. Jeden duel absolvoval mladík Tomáš Vajner. „Myslím, že změna nepřijde. Jablonec hraje o záchranu, přesto nezkusil jiného gólmana, i když by to mohl být impuls,“ soudí Lindr.