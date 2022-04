Vyhrát, zpevnit, testovat. Na Galáska čekají v Baníku interní miniúkoly

Video se připravuje ... Jakmile byl Tomáš Galásek oficiálně povýšen do role hlavního trenéra Baníku a nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu, pravil hráčům: „Dohrajme sezonu se ctí.“ Zopakoval to i po porážce 1:2 v Plzni. Žádné prázdné fráze o nahánění čtvrtého Slovácka, zkrátka realita, byť slova o spokojenosti s výkonem na západě Čech s objektivní skutečností moc společného neměla. Na Galáska, jehož budoucnost na Bazalech je nejistá, ve zbytku ročníku čekají interní miniúkoly.

Konečně zvítězit Urvat tři body je samozřejmě fundamentálním cílem každého utkání. Pro Baník je nicméně v posledním kole základní části porazit Jablonec opravdu důležité. Ne co se týče tabulky, kde si Ostravští už nyní mohou další pátou sezonní příčku zaknihovat do archivů, ale z pohledu psychické pohody. Jít do finále soutěže a zápasů s tuzemskou špičkou s prodlouženou sérií duelů bez výhry na sedm by nebylo optimální. Do toho dlouhodobě nelichotivá bilance s elitními soupeři... Tlak se stupňuje, nohy svazují. Severočeši, kteří se prezentují kombinačním fotbalem a nikoli destruktivitou, by však Slezanům mohli sedět. 6

Tolik ligových zápasů čeká Baník na tři body. SESTŘIH: Plzeň - Baník 3:1. Viktoria zabrala, zkazila tak Galáskovu premiéru

Sehrát stopery Pokud po premiérových 75 ligových minutách Ladislava Takácse v dresu Baníku nenastaly komplikace a kolenu budou stačit dva dny regenerace, měl by host ze Slavie vyběhnout ve středu večer v základní sestavě znovu. A to po boku levonohého parťáka Davida Lischky, jemuž vypršel karetní trest. Právě tahle dvojice by měla být – i vzhledem k nedávno přetrženému přednímu zkříženému vazu Jaroslava Svozila – budoucím základním stavebním kamenem ostravské sestavy. Takový je plán. Z tohoto důvodu si FCB potřebuje Takácse ve zbytku sezony v těžkých zápasech proklepnout. 0

Lischka s Takácsem spolu ještě nikdy nehráli. David Lischka v dresu Baníku • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Obouchat mladé Je to klišé, ale v případě mladých odchovanců Baníku a jejich vyzkoušení ve FORTUNA:LIZE to nyní stoprocentně platí: Kdy jindy? Tomáš Galásek to ví, sám to zažil coby hráč. Přestože sestavu na Viktorii kvůli početným absencím skládal velmi složitě, nebál se trenér dát šanci v Doosan Aréně triu šikovných talentů. Petru Jaroňovi (20), Matěji Šínovi (17) a Danielu Smékalovi (20). S Jabloncem by se fanouškům ve Vítkovicích měli předvést znovu. Už proto, že třeba Ladislav Almási je zraněný a Jiří Klíma vykartovaný. Kouč by je měl umně namixovat se zkušenými, podle informací iSport.cz budou Jaroň i Smékal v základní sestavě. 1

V Plzni si ligovou premiéru připsal útočník Smékal. Daniel Smékal v zápase MOL Cupu proti Vltavínu • Foto Pavel Mazáč / Sport