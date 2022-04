Klokan Hronek dal svůj nejhezčí gól: Já ani nevěděl, proč jsem to udělal

Obešel jste dva soupeře, pak poslal míč do horního rohu.

„Ono je to hrozně těžké. Já ani nevěděl, proč jsem to udělal. Měl jsem tisíc myšlenek, jak to sehraju, ale pokaždé jsem si řekl: Pojď to zkusit. Nakonec mi vyšla i ta střela. Sám jsem to nečekal. Co k tomu mám víc říct?“

V první půli jste měl podobný technický pokus. Neměl jste být razantnější?

„Tomu jsem se spíš vysmál. Střílel jsem ze stoje, neměl jsem možnost to jinak trefit. Věděl jsem, že to nebude projektil, který brankáře nějak zaměstná.“

Zase jste dali jen jeden gól. Je střelba váš hlavní problém?

„Ano je. My si sotva vypracujeme jednu šanci. Dáme ji, nedáme, soupeř nás pak potrestá prakticky z ničeho. Je to demotivující.“

Jste spokojen s výkonem týmu?

„Myslím, že jsme zahráli slušný zápas. Akorát nás opět zradila jedna situace. Zničehonic jsme jim nabídli šanci, kterou oni proměnili. Jsem aspoň rád, že jsme se nevzdali, bojovali dál a uhájili bod. Je to pro nás ztráta, ale lepší než nic.“

Devětkrát jste nevyhráli. Ničí vás to?

„V každém sportu je to demotivující. Je strašně těžké chodit na trénink. Pořád dokola si říkáme: Další týden, pak další týden. Je to naše práce, ale je to takové nemastné neslané. Bohužel, nedá se nic dělat, člověk musí hrát, jednou se to změní.“

Máte dost sebevědomí pro boje ve skupině o záchranu?

„Pořád si věříme. Je tam pět zápasů, leží tam hodně bodů. Věřím, že se od něčeho můžeme odpíchnout a půjdeme si za tím.“