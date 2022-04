Rada přemýšlí o konci, čeká na Peltův návrat: Psycholog by hráče rozhodil

Jedenáct zápasů bez výhry, to je problém. Jablonečtí to už vědí. V prvním kole bojů ve skupině o záchranu fotbalové ligy padli doma s Pardubicemi 0:1 a sesunuli se na předposlední místo v tabulce.

Tlačili, kopali málem desítku rohů, ale na bránu slabě vystřelili pouze jednou. Fotbalisté Jablonce se dál souží, v jedenatřiceti ligových duelech zapsali pouze dvaadvacet branek. Další díl seriálu zvaného severočeský zmar přišel v utkání s Pardubicemi. Východočeši zvítězili na Střelnici 1:0, odskočili z předposledního místa, na nějž srazili sobotního soka.

Severočeši se zkrátka propadli do deprese. Na konci sice měli tlak, byť hráli po vyloučení v oslabení, ale byli bezzubí. Potvrdili tak postavení nejméně produktivního celku v lize.

„Je to tristní, největší kámen, který nás tíží,“ pronesl trenér Petr Rada. „Že krize přijde, to se stane. Ale takováhle? To jsem ještě nezažil,“ okomentoval fakt, že Jablonec nevyhrál jedenáctkrát v řadě. Naposledy zvítězil 5. února nad Olomoucí.

„Nevím, co se honí hráčům hlavou, sám si ji nad tím lámu. Pro psychologa ale nejsem, ten by je ještě rozhodil,“ vyprávěl Rada. A pustil se i do své pozice: „Uvidíme, co bude v pondělí. Prezident Pelta je na služební cestě. Stát se může cokoli. Nejde o mě, jde o klub.“

Jasně tak naznačil, že se v příštích dnech může hrát o jeho budoucnost. I když… Pokud by skončil už nyní, šlo by jen o uspíšení očekávaného kroku. Všeobecně se má za to, že kouč po sezoně z Jablonce odejde. O jeho služby má zájem například Dukla Praha.

Do tklivé promluvy se pustil po utkání, jehož zásadní chvíle se udály ve druhém poločase. V 51. minutě srazil Michal Surzyn nabíhajícího Jakuba Rezka. Sudí Zbyněk Proske nejprve jasným gestem ukázal, že o faul nešlo, ale po přerušení, které mimochodem přišlo o déle než minutu později, začal situaci řešit s videokolegou.

Nakonec zvolil překvapivé řešení. Penalta se nekopala, byť Rezek dolétl až do pokutového území. Surzyn však byl vyloučen. Nakonec se ukázalo, že šlo o naprosto klíčovou chvíli. Pardubice se od té doby vrhly do tlaku.

„Byl to zlomový bod, karta obrátila zápas v náš prospěch,“ podotkl brankář Jakub Markovič. „Po ní jsme byli nebezpeční, vytvářeli jsme si šance a jednu proměnili,“ dodal.

Kapitán Jan Jeřábek se ujal role dirigenta, stáhl se proto do zadní linie, aby měl hru před sebou. Vedle toho dokázal domácí i poškádlit. Na zadní tyči si našel hlavou centr mladíka Vojtěcha Patráka, hlavou trefil břevno.

Toto drsné varování nezůstalo jediné. Pardubičtí hráli pořád stejně, snažili se míče sypat ze stran do pokutového území. V 71. minutě se jim taktika vyplatila. Z levé strany centroval Tomáš Čelůstka a jeho jmenovec Solil jemně tečoval míč do brány. Gólman Jan Hanuš nestačil reagovat. „Byla to taková šmudla, ale zaplať pánbu za ni,“ ulevil si Novotný.

„Z banálního centru inkasujeme. Bylo to podobné jako se Zlínem, takový hloupý gól. Pak už jsme byli v křeči,“ vykládal Rada.

Z úderu už se jeho celek nevzpamatoval.