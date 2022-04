Sparta proti Baníku: Karabec a Haraslín se chytili, Hečova minela

Karabec se chytil šance

Na nominaci do základní sestavy čekal déle než měsíc, konkrétně od 13. března. Včera večer se jí Adam Karabec v utkání s Baníkem dočkal a svým výkonem si řekl o další. Talentovaný záložník byl hlavně v prvním poločase ofenzivním tahounem Sparty, po nádherné individuální akci navíc trefil pravačkou tyč. Po změně stran se sice z hřiště trochu vytratil, ostatně jako téměř všichni spoluhráči, přesto dal jasně najevo, že si od trenéra Pavla Vrby zaslouží větší důvěru. Stále je mu teprve osmnáct let, disponuje na české poměry jedinečným setem dovedností. Pokud bude nastupovat pravidelně, půjde navíc výkonnostně ještě nahoru. „Není to jen o něm. Máme další čtyři hráče pod 20 let v sestavě. To je v českém fotbale nevídaná věc. Pokud nás tito kluci budou přesvědčovat, že na to mají, budou mít výkony, od kterých se odvíjí i výsledky, tak budou hrát. Není to jen o věku,“ zdůraznil Vrba.