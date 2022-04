SESTŘIH: Budějovice - Boleslav 2:3. Úspěch hostů, dvakrát pálil Douděra

Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v ligové nadstavbě v prvním semifinále skupiny o umístění v Českých Budějovicích 3:2. Hosty poslal v úvodních 17 minutách do vedení dvěma góly David Douděra, vzápětí snížil Patrik Čavoš. Ještě do přestávky zvýšil Tomáš Ladra a po změně stran zkorigoval skóre střídající Emmanuel Tolno. Odveta se hraje příští víkend, Mladoboleslavští se výrazně přiblížili postupu do finále skupiny o umístění, kde se utkají s lepším z dvojice Liberec - Olomouc.