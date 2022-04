Jurečka penaltu Ciciliovi nechat nechtěl: 17 gólů na krále stačit nebude

S nadhledem proměněná penalta, bravurní únik za obranu a doklepávka do prázdné branky. Tři různé góly Baníku a za nimi jeden střelec. Útočník Slovácka Václav Jurečka (27) po své druhé trefě běžel k tribuně a přes ochoz políbil přítelkyni. Byl to jeho zápas, byť ho začal jako náhradník. Hattrick dal útočník Slovácka na ligové úrovni poprvé. Celkem už nastřádal sedmnáct tref a osamostatnil se na čele tabulky střelců.

Prý jste dal tři branky s virózou. Je to pravda?

„Poslední tři dny mám kašel, rýmu. Musím se dát dohromady, ať jsem na středu na sto procent připravený. Jsem rád, že jsem nějakým způsobem napravil výkon z Plzně.“

Pomohla vám k tomu i penalta. Vypadalo to, že o její exekuci stojí i Rigino Cicilia.

„Já jsem mu říkal, že jsem mu tu poslední nechal. Tuhle jsem chtěl kopat. Domluvili jsme se. Jsem rád, že to vyšlo na stranu fanoušků, mohl jsem to s nimi hned oslavit. Všechno si to sedlo. Na penaltu jsem pak navázal dalšími dvěma góly.“

„Desítka“ po zákroku Davida Lischky na Vlastimila Daníčka byla z vašeho pohledu jasná?

„Já jsem byl za ním. Hráč Baníku do něho naletěl, vůbec nechtěl hrát balon. Za mě jasná penalta.“

Slovácko - Baník: Lischka v drsném střetu trefil Daníčka do hlavy, po zásahu VAR penalta! Jurečka srovnal na 1:1! Video se připravuje ...

Pochválíte za milimetrovou přihrávku do sóla Marka Havlíka?

„Na takový balon čekám celé jaro. (úsměv) Fleišman to trošku podcenil, nečekal, že za ním vyplavu. V Plzni jsem nájezd nedal. Jsem rád, že se mi teď povedl. U třetího gólu se to ke mně shodou náhod odrazilo. Ale byl jsem tam. Pocházím z Opavy a rivalita k Baníku je znát. Je to trošku můj osudový soupeř. Vždycky nám proti němu zvláštní motivaci.“

Bude sedmnáct branek stačit na korunu krále střelců?

„Myslím, že ne. Hráči, kteří o ni se mnou bojují, jsou hodně kvalitní a hrají v top týmech.“

Jak se rodil triumf nad Baníkem?

„Vstup do zápasu se nám moc nepovedl. Byli jsme všude pozdě, hráli jsme hodně hluboko. Do druhého poločasu byly instrukce, že na ně máme vylézt. To proměnilo hru, zasloužili jsme si vyhrát. Směrem k poháru je to pro nás velká psychická vzpruha. Bude to můj životní zápas. Pro takové hrajete fotbal. Bude vyprodaný stadion. Co jsem slyšel, o lístky byl enormní zájem. Těším se na to.“