Nejistota v Liberci: skončí Gebre Selassie? V Česku bylo vše jiné, řekl

Marně hledal slova, nad odpověďmi dlouze přemýšlel. „Tahle situace neměla nastat,“ kroutil zklamaně hlavou Theo Gebre Selassie, největší persona Liberce, která se do klubu po dlouhých bundesligových letech vrátila pomoct. „V Česku bylo pochopitelně všechno jiné. Styl fotbalu, celková atmosféra okolo, zkrátka vše,“ usmál se hořce.

Slovan ani nezvládl ani druhý duel s Olomoucí, přitom venkovní porážka 0:1 byla hratelná. To by však domácí nesměli do utkání nastoupit vyloženě hrůzostrašně. Nejen levý wingbek Ondřej Zmrzlý si s jejich defenzivou dělal, co si zamanul. Tutovka za tutovkou, poločasové skóre 0:1 bylo milosrdné. A nezlepšilo se to ani po pauze. Antonín Růsek přidal pojistku, optický tlak nepomohl.

„Myslím, že jsem založením ofenzivně smýšlející trenér, takže mě mrzí, že jsme divákům nenabídli radost z branky. Hráčů dopředu máme plno, ale nikdo z nich není opakovaně nebezpečný. Jedna věc jsou jména na papíře, druhá realita. Budeme to muset personálně řešit,“ naznačil Luboš Kozel.

Zároveň dodal, že má velký zájem o pokračování zkušeného defenzivního univerzála TGS, jemuž za dva měsíce končí pod Ještědem kontrakt.

„Tuším, co se mnou bude, ale teď není ten správný moment... Bylo to nic moc, náročná sezona, teď jsou dojmy špatné,“ klopil oči Gebre Selassie. „V útočné třetině hřiště máme velké rezervy, určitě je přes léto na čem pracovat,“ nahlodal severočeské fanoušky ještě víc nad uvažováním o budoucnosti.

Zato na Hané se bude uvažovat úplně jinak, kouč Václav Jílek může začít absencemi zdecimovaný mančaft připravovat na Mladou Boleslav. Klubové vedení odjíždělo v bílé škodovce spokojené.

„Ve středu jsme napočítali dvanáct hráčů mimo, do toho zápasy béčka, kde je našim cílem postup. Nebylo to jednoduché, ale z kluků jsem měl celý týden dobrý pocit. Chtěli vyhrát, měli stoprocentní přístup i ochotu se o to porvat, byť roli teď jednoznačně hraje i faktor hlavy. V této skupině už nikdo není tak nervózní, než kdyby se hrálo o Evropu či záchranu,“ přiznal trenér Sigmy.

Poprvé v životě tak na hrotu nastoupil od začátku osmnáctiletý Matěj Hadaš, ve FORTUNA:LIZE debutoval i Štěpán Langer, nejlepší kanonýr třetiligové rezervy. Kredit za výkon však zaslouží znovu ostřílený Roman Hubník s Václavem Jemelkou či střídající Jáchym Šíp.

Na závěrečný souboj s Matějovským a spol. se Jílkovi příliš hráčů neuzdraví, maximálně Vít Beneš s Mojmírem Chytilem. Jinak si Olomoučtí budou muset poradit s talentovanou líhní. „Mladí jsou příslibem do budoucna, potřebuji si zvykat, aby věděli, v čem se zlepšit.“