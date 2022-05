Komise o penaltách: Nezapadaly do kontextu. Veřejná analýza nebude

Podle Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR ani jedna z obou penalt v nedělním šlágru ligové nadstavby mezi pražskou Slavií a Plzní (1:1) nezapadla do kontextu celého utkání, které řídili polští sudí v čele s hlavním Bartoszem Frankowským. Jednotlivé situace ani výkon rozhodčích ale komise podrobněji nekomentovala.

V první půli nejprve Frankowski v Edenu zrušil pokutový kop po pádu slávisty Stanislava Tecla přes brankáře Jindřicha Staňka. V závěru základní hrací polský arbitr přezkoumával u monitoru také hru vysokou nohou hostujícího Jeana-Davida Beauguela na Davida Juráska a po této situaci nařídil pro Slavii penaltu, kterou v první minutě nastavení proměnil Ondřej Kúdela.

Těsně před koncem Frankowski k velké nelibosti domácích ohodnotil jako penaltový i souboj Oscara Dorleyho se střídajícím Matějem Trusou. Z tohoto pokutového kopu Beauguel vyrovnal na konečných 1:1. Plzeň se tři kola před koncem nadstavbové skupiny o titul udržela v čele tabulky o dva body před pražským úřadujícím mistrem. Frankowski po zápase vystoupil v O2 TV, kde svoje verdikty vysvětlil.

„Mezinárodní rozhodčí Bartosz Frankowski se zkušenostmi z Ligy mistrů a Evropské ligy spolu se svými kolegy odřídil utkání plné osobních soubojů. Dle názoru KR FAČR ani jeden pokutový kop, který nařídil, nezapadl do kontextu celého utkání,“ uvedla komise na svém webu, kde také připomněla, že polské sudí pozvala na základě písemné žádosti obou klubů. Právě to je totiž základní podmínka pro to, aby Radek Příhoda a jeho tým o pomoc v zahraničí v konkrétním zápase požádal.

V této sezoně nejvyšší soutěže rozhodčí z Polska řídili už třetí zápas. Pod vedením Pawla Raczkowského vedli předchozí dubnový souboj Plzně se Slavií (1:1), březnové derby mezi Slavií a Spartou (2:0) měl zase jako hlavní sudí na starosti Szymon Marciniak.

Komise Frankowského výroky detailněji nerozebírala. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o zahraničního rozhodčího FIFA, nebudeme jednotlivé situace detailněji veřejně analyzovat,“ uvedla komise rozhodčích v komuniké.

