Levý: Pulkrab by Slavii pomohl, ale top útočníka musí hledat v cizině

Kdo chce mít náskok a vyšperkovaný kádr na další sezonu, musí se pořádně ohánět už teď. Proto ligový fotbal žije zprávami i spekulacemi o chystaných přestupech. Pořádně třaskavým by byl přesun sparťanského kanonýra Matěje Pulkraba do Slavie. „Rozšířil by konkurenci, ale Slavia potřebuje absolutně top útočníka,“ míní trenér Stanislav Levý. Ve speciálním videorozhovoru se věnuje přestupové strategii Letenských i dalším tématům: zda by na naopak v rudém dresu uspěl jablonecký obránce Jaroslav Zelený, když se neprosadil v Edenu, nebo na jaký level mají hvězdy Slovácka Lukáš Sadílek a Marek Havlík.

Pulkrabovi končí na Letné smlouva a klubu oznámil, že ji prodloužit nechce. Další cesta ho může zavést do zahraničí, ale také do Slavie, o jejímž interesu a „námluvách“ informoval server iSport.cz. „Nebojí se osobních soubojů, chodí do obránců, je nepříjemný v šestnáctce. A to Slavii například proti Plzni chybělo,“ připomíná Levý nedělní souboj o titul. Pulkrabův příchod by přesto podle něho nebyl pro červenobílý útok pětihvězdičkovým řešením. „Jako útočníka číslo jedna bych ho neviděl, Slavia se po něm musí poohlédnout v zahraničí,“ dodává.

