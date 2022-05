Bohemians nad propastí: nejhorší jarní útok i temná paralela na rok 2012

Ach, ty dvojky! V roce 2012 Bohemians sestoupili z první ligy a dost nahnuté to mají i deset let poté. Oba příběhy spojuje mizerné jaro: tenkrát i letos jediná výhra a nejméně nastřílených gólů ze všech. „Klokani“ se na jaře trefili zatím jen devětkrát a tři kola před koncem nadstavby trčí na patnáctém čili barážovém místě. Dnešek a dalších sedm dnů rozhodnou o jejich osudu.

Brzy to bude přesně pětadevadesát let. AFK Vršovice, předchůdci dnešních Bohemians, 25. května 1927 během legendárního turné v Austrálii smetli výběr z města Wagga Wagga 9:0. Devět gólů během jediného zápasu…

Současnost je o poznání smutnější. Zelenobílý tým si připsal devět zásahů za celé jaro, dělá to přesně 0,69 branky na zápas.

„Klokani“ neskáčou, spíš jen nejistě hopsají a vyplašeně se rozhlížejí kolem sebe. Přímý sestup se jich díky ještě horší Karviné už netýká, ovšem ve hře zůstává minimálně jedna vstupenka do baráže s nažhaveným protivníkem z druhé ligy. Záleží i na béčku Sparty, jestli se mu ve F:NL povede dostat na druhé či třetí místo (zatím je s tříbodovou ztrátou páté).

„Když jsem minulou neděli seděl v Ďolíčku a sledoval porážku s Pardubicemi, měl jsem rozporuplné pocity. Pokud Bohemka spadne do baráže, nebude to tam mít snadné,“ varuje populární brankář Radek Sňozík, pamětník zatím posledního sestupu Bohemians z jara 2012 a dnešní trenér gólmanů druholigové Příbrami. „Na druhou stranu, pořád je ještě dost času. A kdyby se mělo rozhodovat až v posledním kole s Karvinou, je tu Pepa Jindřišek,“ usměje se Sňozík.

I on si dobře pamatuje na horký konec května 2019, kdy vrcholila historicky první ligová nadstavba. Bohemians byli po základní části jedenáctí, přesto jim do poslední chvíle hrozila baráž: spasila je až životní trefa kapitána Jindřiška v předposlední minutě bitvy s Opavou.

Obrana drží, ale…

Teď jsou Jindřišek a spol. znovu namočení až po uši. Defenziva jim funguje solidně: na podzim schytali několik potupných debaklů (1:4 na Baníku a v Boleslavi, 1:5 se Slavií a na Spartě, 0:6 v Plzni), zato na jaře mají sedmou nejpevnější obranu ze všech ligových týmů. Navíc ji dnes ve Zlíně může po dlouhé době vyztužit uzdravený stoper Lukáš Hůlka.

Směrem dopředu je to horší. Devět gólů z třinácti zápasů znamená nejjalovější jarní ofenzivu ligy. Přitom na podzim jsme o útoku Bohemians psali s obdivem: góly pravidelně stříleli David Puškáč s Janem Chramostou a přidávali se k nim další. Jaro je i kvůli zraněním slabší. V nouzi musel na hrotu zaskočit i oblíbenec fanoušků David Bartek, obvyklý krajní záložník či obránce.

„Táhne se to s námi celé jaro. Vyšli jsme naprázdno s Libercem, což byl na první pohled vyhraný zápas. S Hradcem jsme mohli vstřelit víc než jen jeden gól a v Teplicích víc než dva,“ zmínil trenér Jaroslav Veselý tři jarní remízové partie. „Nemůžeme říct, že bychom neměli šance, jenže s nimi nakládáme špatně. Často kritizujeme defenzivní hráče za chybu, mají to na talíři od fanoušků i novinářů, ovšem pokud nedáte velké šance, je to stejný problém a tým to stáhne dolů.“

Parta od Botiče je pod tlakem, na jaře zvítězila jedinkrát. Kdy? Dva dny před Valentýnem, budou to už skoro tři měsíce. „Že by na nás ležela deka? Nemůžu to vyloučit,“ připustil Veselý. „Pokud se to třeba doma v Ďolíčku nevyvíjí dobře, není to nic pro slabší povahy, protože fanoušci jsou nároční. Nicméně někteří hráči už v téhle situaci s Bohemkou byli několikrát, když se zachraňovali třeba v posledním kole. Klidně pro polovinu týmu to není nová situace a nemělo by ho to poznamenat.“

Temná paralela

Pravda, Bohemians nejsou v neznámé situaci. V posledních deseti letech vypadli z první ligy jen jednou, což je vzhledem k jejich častým jarním nervákům malý zázrak. V roce 2012 zažili stejně jako letos černé jaro s jedinou výhrou a osmi vstřelenými góly, z té paralely mrazí.

„To už je pravěk,“ pobaví Sňozík, jeden z lídrů tehdejšího týmu. „Tenkrát byl klub v úplně jiné situaci. Hráli jsme v Edenu, na tréninky jsme kočovali po Praze, do toho všelijaké soudy a problémy s penězi. Všechno se nabalilo na sebe a byl z toho sestup. Semklo nás to a za rok jsme byli zpátky v lize.“

Od té doby se Sňozíkovi následovníci mezi elitou drží nepřetržitě. Staré problémy už klub nedusí, vyřešené jsou trable s konkurzem a chystá se rekonstrukce posvátného Ďolíčku. „O to víc mě mrzí, že se klukům nedaří. Mají skvělé podmínky a klid jen na fotbal,“ poví Sňozík. „Mám pocit, že problém bude hlubší a že neleží jen na hřišti. Současná atmosféra kolem Bohemky je divná, negativní. Už nejsem uvnitř, takže nemůžu moc soudit, ale přestupová politika v létě i zimě mi připadala zvláštní. V týmu jsou mraky hráčů, ovšem kvalita se podle mě trochu vytratila.“

Na dlouhé analýzy teď moc času není: liga letí do finále, příští víkend bude hotovo. „Vypadá to s námi černě, ale za dvě kola to může být jinak. Po základní části na tom byly stejně beznadějně předposlední Pardubice – a díky dvěma výhrám jsou teď dvanácté. Možná jen kromě Zlína ještě nikdo nemá vystaráno, každý může obrat každého,“ připomněl kouč Veselý, že rozdíly v tabulce skupiny o záchranu jsou minimální.

„A my? Musíme to zlomit mentálně, nebo herně. Reálně nám hrozí baráž, ale chceme se zachránit, i kdyby to mělo být v posledním kole nebo až právě v baráži. Dokud je naděje, jsem odhodlaný bojovat. A věřím, že i tým,“ dodal.

Kostky jsou vrženy.

Zbývající program „klokanů“

Dnes 16.00

Zlín–BOHEMIANS

10. května 19.00

Jablonec–BOHEMIANS

14. května 18.00

BOHEMIANS–Karviná

Jarní góly ligových týmů

9 BOHEMIANS

10 Jablonec

12 Liberec, Teplice, Olomouc

13 Pardubice

15 Baník, Karviná

16 České Budějovice, Slovácko

17 Zlín

19 Hradec Králové

21 Plzeň

22 Mladá Boleslav

23 Sparta

24 Slavia

Pozn.: Bez včerejšího zápasu Olomouc–Ml. Boleslav.

8 - Tolik branek Bohemians nastříleli na jaře 2012, když naposledy sestoupili z první ligy.

23 % - Taková je jarní bodová úspěšnost Bohemians, nejnižší v celé lize.