Chyť něco, díro! řvali na Valeše. Zadostiučinění, řekl po vymazání Zlína

Jak jste dokráčeli k první výhře po dvanácti zápasech?

„Rozhodl první poločas. Byli jsme aktivní, trestali jsme chybu a vytvořili si náskok. Uklidňující byl náš gól na 4:1. Ve druhém poločase jsme to celkem zkušeně a v klidu dohráli.“

Nemohlo to být v ještě větším klidu?

„To máte asi pravdu. (úsměv) Ale musím kluky pochválit, čtyři vstřelené góly je dost. Byli jsme efektivnější než jindy. Nahoře to odpracovali, odpresovali. Bylo to hodně náročné.“

Všímal jste si, že vychytáváte ve druhé půli hlavně Rudolfa Reitera?

„Pamatuji si jeho nájezd, když mi dělal kličku. A pak si to jednou přebral na prostředku a trefil mi nohu. Na tyhle dvě situace si vzpomínám.“

Bavili jste se před utkáním o tom, že Bohemka na Zlín umí?

„Musím říct, že já to vnímám. Vím, že jsme vyhráli nad Zlínem náš poslední venkovní i domácí zápas. Co jsem v Bohemce, docela se nám ve Zlíně daří a odvážíme si body. Připomínal jsem to i klukům. Je důležité, že jsme předstihli Teplice. Navíc jsme vyhráli po dlouhé době. I to pomůže psychice. Jen škoda, že nám výsledkově nepomohly ostatní mančafty. Mohli jsme být klidnější. Ale ani to by nás nezachránilo. Stejně bychom museli hrát v úterý s Jabloncem na výhru.“

Jaký máte pocit sám ze sebe?

„Nechci říkat, že je to zadostiučinění, ale jsem rád, že jsem v tomto zápase něco chytil a podržel kluky. Povedlo se to. Spíš bych ale pochválil spoluhráče za produktivitu a čtyři góly.“

Jak se vám chytalo na mokrém hřišti?

„Paradoxně je lepší než máme v Ďolíčku. Tady jsou sice vápna vyšlapaná, ale u nás jsou písčité a boří se to. Nejde se z toho odrazit. Ve Zlíně bylo bahno, které drželo, a na povrchu byl jen písek.“