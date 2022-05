Teplice potopil válečník. Kubista je nečekaný triumf Jablonce

Zleva propálil Tomáše Grigara, matadora v bráně Teplic, který domácí opět držel ve hře. Vojtěch Kubista rozsekl po půlhodině hry zásadní střet ve skupině o záchranu fotbalové ligy. Jablonec vykradl Teplice výhrou 1:0.

„Věděli jsme, že je to rozhodující zápas ve skupině. Šance se zmenšila, přesto s baráží nepočítám,“ pronesl po duelu domácí kouč Jiří Jarošík. „Pokud bude šance, budeme bojovat. Jedeme do Karviné, tam musíme vyhrát a uvidíme, jaké budou další výsledky.“

Nakonec, co by měl povídat? Naděje je to však spíše bláhová. Vždyť Tepličtí sice šli do střetů o udržení z dvanácté figury, jenže za tři souboje (z toho dva domácí) vydolovali pouhý bod. To je prostě málo.

„Teď hrajeme o všechno a vypadlo nám šest hráčů. Těžko se to nahrazuje, nemáme tak široký kádr. Někdo hraje na svoje možnosti, někdo má na víc, někdo ne,“ vykládal kouč. „Jsem z toho strašně zklamaný. Měl jsem cíl vyhrát skupinu o záchranu a teď už to nemáme ve svých rukách,“ bědoval útočník Václav Sejk.

S Jabloncem sice domácí pár šancí měli (především v první půli), jinak byl ale soupeř na jiném levelu. „Možná to zlomila naše první šance, kterou jsme nedali. Jablonec poté skóroval a byl na koni,“ popsal Jarošík.

SESTŘIH: Teplice - Jablonec 0:1. Rozhodl Kubista, domácí jsou předposlední Video se připravuje ...

Ano, právě branka byla určující pro další průběh. Její autor se trefil poprvé v sezoně - a přesně po roce. Naposledy Kubista v lize skóroval rovněž 7. května, stejně tak proti Teplicím. Tehdy však jeho tým zvítězil jasně 4:1, šel si pro třetí místo v lize. Tentokrát hraje o život, proto se hodí Kubistův příspěvek. „My teď možná potřebujeme míň fotbalistů a víc bojovníků. Potřebujeme to uválčit,“ chválil střelce kouč Jiří Vágner.

Kubista není - při vší úctě - žádný fotbalový estét, přesto jej noví trenéři (Vágner s kolegou Tomášem Čížkem) posunuli ze zadních formací do role ofenzivního záložníka. Velmi slušně zahrál už minule proti Karviné, tentokrát byl zásadním faktorem. „Hrál to i v mládeži, známe ho,“ vysvětloval Vágner. „Osobně se tam cítím líp. Můžu uplatnit soubojovost. Jsem rád, že se takhle trenéři rozhodli,“ reagoval Kubista.

To koučové rozhodně taky. Jeho branka může být pro Jablonec živou vodou. Stačí v úterý porazit doma Bohemians a Severočeši se vyhnou ošidné baráži. „Dal ji tak nějak po jablonecku,“ prohodil Vágner. Takový výrok potřebuje překlad. „Jak bych to shrnul, aby to bylo srozumitelné a slušné? Nejden fanoušek a znalec fotbalu vidí, že nejsem typ technického hráče. Prošel jsem naší akademií, ta je známa silou a bojovností. Tak jsem to nějak protlačil,“ smál se Kubista.