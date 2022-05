Plavšič o gólu: NEJ v kariéře! Občas zkouším pravačku na tréninku

Hrdina zápasu, autor jednoho z nejhezčích gólů sezony. Srdjan Plavšič trefil v nesnadné pozici a slabší pravačkou krásný oblouk snad ze čtyřiceti metrů. Nasměroval jím Slavii k výhře 3:0 nad Slováckem, navíc to byla jeho první soutěžní trefa v červenobílém. „Jsem šťastný, asi nejhezčí gól mé kariéry,“ usmíval se drobný Srb.

Byl jste překvapený, že tam balon spadl?

„Věděl jsem, že brankář není v bráně a zkusil jsem to, naštěstí tam míč spadl a byl z toho pěkný gól.“

Poplácal jste se po pravém stehně, to mělo znamenat, že umíte i slabší nohou?

„Přesně tak, přesně tak.“ (směje se)

Těžká pozice?

„Jo, první dotek jsem si dal prsama, nemohl jsem hrát levačkou, tak jsem to zkusil pravou a dopadlo to dobře. Občas to takhle zkouším na tréninku.“

Jako z takové situace?

„Ne ne, spíš střílet pravačkou, abych uměl oběma nohama.“

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 3:0. Jasná výhra a krásný gól Plavšiče Video se připravuje ...

I soupeř smekl před vaším gólem…

„No jo, takových gólů moc nedám, bylo moc pěkný, jsem šťastný. Navíc je to můj první gól ve Slavii, spoluhráči mi gratulovali, vědí, že makám každý den naplno. Teď jsem měl štěstí, je to pro mě důležitý den, konečně to přišlo. Čekal jsem na tuhle chvíli, měl jsem v hlavě, že už jsem se dlouho netrefil, jen nějaké asistence.“

Hodně do toho promlouvá, jaký post hrajete. Ve Slavii jste vystřídal beka, křídlo, podhrotového hráče, kde se cítíte nejlíp?

„Hlavně chci pomoct týmu, a kam mě trenér postaví, tam se snažím odmakat a splnit to, co ode mě kouč očekává. Být pořád v pohybu, zkusit nějakou nahrávku, akci. Musím poděkovat i spoluhráčům, že mi pomohli, že jsem zápas zvládnul.“

Jak vidíte boj o titul?

„Věděli jsme, že Plzeň vyhrála nad Spartou, ale koukáme jenom na sebe, zkusíme vyhrát všechny zbývající zápasy a uvidíme, na co to bude stačit, a jak všechno dopadne.“