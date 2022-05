Vrba ve Spartě: naděje, vyhraná derby, ale i série propadáků a podivné výroky

Mužstvo Vrba přebíral loni na jaře, kdy už byla druhá polovina sezony v plném proudu. Naskočil tak do rozjetého vlaku. Ovšem ve velkém stylu. Sparta vyhrála čtyři ligové zápasy v řadě, do konce ročníku padla napříč všemi soutěžemi pouze dvakrát. Na druhé straně stálo dohromady dvanáct triumfů. I proto šli Letenští do letní pauzy s nadějí. A s následným vyhlášením útoku na mistrovský titul.

Úspěch v derby

Sparťan Martin Vitík hlavičkuje v souboji s Ibrahimem Traorém • Foto Pavel Mazáč / Sport

Porazit Slavii, to byl pro Spartu roky neřešitelný rébus. Vrba ho ovšem dokázal rozklíčovat. Ne tedy hned na první pokus, loni na jaře Letenští padli s rivalem v semifinále poháru 0:2. Byl to onen bizarní zápas, do kterého v základní sestavě nastoupil i Srdjan Plavšič, jenž byl v té době už domluvený na angažmá právě ve Slavii. Na podzim už ale Vrba kletbu změnil, před vyprodanou Letnou rudí udolali nenáviděného soka 1:0. Zmákli ho následně i zkraje jara. Velice mladá sestava uspěla v Edenu 2:0 a posunula Spartu do semifinále MOL Cupu. Kouč ale tuhle pozitivní vlnu neuchopil správně, v dalších zápasech opět sázel na zkušené hráče a Spartě postupně řetěz spadl.