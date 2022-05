Mejdr a Vlkanova do Slavie? Hradec kvůli návštěvě Edenu zrušil schůzku

Fotografie nečekaných hostů z Hradce Králové zveřejněné na sociálních sítích vyvolaly slušný rozruch. Adam Vlkanova a Jan Mejdr seděli během nedělního ligového utkání Slavie se Slováckem, které domácí vyhráli 3:0, na jedné z galerií VIP lóže Edenu. Pěkně na očích veřejnosti.

Všetečným fanouškům, kteří při každém zápase pečlivě sledují, kdo se v luxusních prostorech stadionu nachází, nemohli uniknout. A jeden je vyfotil, přičemž zajímavý kousek si nenechal pro sebe. Vlkanova měl ke všemu vedle sebe agenta Harryho Schiestla. Každý pochopil, že tady nejde o zdvořilostní návštěvu, jejímž vrcholem má být ochutnávka gastronomických specialit u rautového stolu.

V Hradci Králové z toho bylo během pondělí solidní dusno. Úvodní jednání klubů domluvené na večer bylo zrušeno.

Ale od začátku…

Už několik týdnů nazpátek se ví, že o Vlkanovu s Mejdrem je v tuzemsku zájem. Oba mají za sebou životní sezonu. Drobný kapitán Východočechů je s osmi brankami a stejným počtem asistencí v bodování soutěže na pátém místě. Kreativní záložník s obrovským akčním rádiem zvládá více pozic v záložní řadě. Právě on lije týden co týden benzín do nádrže nováčka soutěže. V nadstavbě Vlkanova skóroval dvakrát ve třech utkáních. Branka v prvním kole proti Slavii (4:3) navíc byla vítězná a je dost možné, že sešívané připravila o čtvrtý titul v řadě.

Adam Vlkanova je momentálně nejlépe hodnoceným hráčem F:L podle známkování deníku Sport

Mejdr je zase zjevením ročníku. V lize hraje prvním rokem, ovšem hned si vydobyl respekt. Pohybuje se na pravé straně hřiště. Nečiní mu problém orientovat se v klasickém čtyřobráncovém systému, ještě lépe však vypadá na pozici halvbeka, kde dovede uplatnit své skvělé fyzické dispozice. Ve statistikách má jednu branku a velmi slušných sedm přihrávek.

Z logiky věci se obě opory „votroků“ zamlouvají trojici nejsilnějších klubů v Česku. V zákulisí se hovoří o interesu Sparty, v případě Mejdra také Plzně. Minulý pátek ale vstoupila do hry i Slavia. Podle několika zdrojů deníku Sport prostřednictvím sportovního ředitele Jiřího Bílka kontaktovala vedení Hradce Králové s tím, že klub má o hráče zájem.

Po telefonu byla domluvena schůzka na pondělní devatenáctou hodinu. Ovšem s tím dodatkem, že Hradec chce o parametrech transferu diskutovat pouze na úrovni sportovního vedení a do celé akce nebudou v žádném případě zapojeni samotní hráči.

To se evidentně nestalo. Viz návštěva Vlkanovy s Mejdrem na nedělním zápase…

„Hradec dal Spartě, Slavii i Plzni jasný vzkaz, že jednat se bude pouze v režimu klub-klub a že osobní kontakt hráčů nepřipadá v úvahu. Slavia to ale ihned porušila,“ tvrdí dobře informovaný zdroj redakce.

V Hradci se konání Slavie celkem pochopitelně nesetkalo s pozitivní odezvou. Generální ředitel klubu Richard Jukl v pondělí ráno zrušil večerní schůzku. Pohovor měl i s oběma hráči, kteří takové chování mají výslovně zakázané ve smlouvách.

Pro zpětnou aktivaci schůzky měl během dne u Jukla lobovat dokonce Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie. Ovšem shovívavé reakce se nedočkal. Hradec se momentálně zabarikádoval v zákopech.

To však neznamená, že případná transakce tímto „nedorozuměním“ padá. Pokud je zájem realizačního týmu Slavie vážný, bude hledat cestu, jak jednání co nejdříve otevřít.