Trpišovský: Bah přerostl českou ligu, připravujeme se na vše. Co Pulkrab?

Nejdřív k duelu s Baníkem prosím, jaký byl?

„Byl zajímavý, vstoupili jsme do něj dobře rychlým golem. Otevřeli jsme si tím zápas, pak jsme dobře kontrolovali hru. Zhruba okolo dvacáté minuty jsme však najednou ztratili půdu pod nohama, Baník nás dostal trošku pod tlak. Nebyli jsme schopni se udržet na balonu jako na začátku. Baník trefil břevno po rohu, měl další šance, pak jsme dostali gól. Zbytek půle jsme dohráli v útlumu.“

A po pauze?

„Upravili jsme některé věci, Baník nás napadal výš, ale občas se nám dařilo vyjíždět. Nicméně jsme situace nedotahovali do vyložené šance. Měli jsme zajímavé pasáže, ale bez příležitostí. Baník čekal na standardky, pak jsme se do hry dostali lepším pohybem. Po vyloučení už se Baník hodně zatáhl, své možnosti po závarech jsme nevyužili. Remíza je asi zasloužená, jde o spravedlivý výsledek.“

Který pro vás znamená druhé místo. Jaký vliv to může mít na Slavii v létě?

„Asi se toho moc nezmění, stejně by nás čekala předkola. Teď jsou plánované dva odchody, které asi dopadnou, a pak je otázka, co se bude dít na trhu. Třeba přijde nečekaný zájem o někoho. A taky uvidíme, jak dopadnou rozjednané příchody. Tématem budou i kluci s končícími smlouvami.“

Odejde Alexander Bah a přijde Matěj Pulkrab?

„Nechci říkat kategoricky, že Alex odejde. Ale asi přerostl českou ligu. Nějaký zájem o něj je, připravujeme se na všechno. Ale dokud to není podepsané, není nic jistého. A ta druhá otázka mi nějak vypadla...“ (úsměv)

Jak to vypadá s Pulkrabem?

„Pořád vás moc neslyším, nějakou jinou otázku tam nemáte? (znovu úsměv) Ne, odpovím: Pulky je v létě volný hráč, bude záležet na něm. Hráč, kterého jsme trénovali. Nám vápnový útočník schází, moc jich v Česku není. Od 1.7. volný, bude záležet na něm.“

Co se ve vás takhle krátce po ztrátě titulu odehrává?

„V Ostravě jsme o něj přišli definitivně, ale jinak už spíš dřív. Po zimě jsme ztratili hodně bodů, tohle je jen dohra celé situace. Karviná, Liberec, Plzeň, Hradec... Na jaře toho bylo zkrátka moc. Jsme zklamaní, protože jsme chtěli zápas zvládnout, aby bylo o co v posledním kole hrát. To je samozřejmě stále, protože nás čeká derby. Ale titul už nemáme.“

Upřímně – věřil jste vůbec oslabenému Hradci, že může potrápit Plzeň? A nelitujete teď, že se Adam Vlkanova s Janem Mejdrem objevili v Edenu a také z toho důvodu proti Viktorii nenastoupili?

„Plzeň už letos zvládla tolik zápasů... Naděje sice byla, ale oni nedostávali góly a vždycky nějaký dali. My jsme se však spíš soustředili na sebe, víme, jak to v Ostravě bývá náročné. Ze čtyř zápasů jsme v nadstavbě vyhráli bohužel jediný. A Hradec? Absence v kombinaci s nemocným Vašulínem pro ně byly hodně složité a pro nás nepříjemné.“

Co má za problém Ondřej Kúdela, že musel brzy střídat?

„Byl tam nějaký bolestivý střet do kolene, začalo mu otékat.“

Potěšil vás výkonem alespoň Yira Sor?

„V poslední době šel hodně výkonnostně dolů, nedařilo se mu, ale tentokrát jsme věřili, že se předvede. Takový byl náš motiv. Věřil si, zná prostředí, taky jsme trochu spoléhali na to, že Baník bude mít vůči jeho rychlosti respekt. Nevím, jestli mu pomohl rychlý gól, ale byl náš jednoznačně nejnebezpečnější hráč. Zase skvělý, jak ho známe.“

Překvapil vás, jak vyřešil gólovou situaci? Střílel hodně brzy a z dálky.

„Překvapil, ale už ho známe. Tohle řešení přesně z této pozice pravou nohou má skvělé díky prudkému švihu. Je to jeho oblíbená rána. Čekal jsem, že půjde k Laštymu blíž, ale věří si. Trefuje to, ale levou má slabší. Vyšlo to ideálně.“

Až na ty teatrální pády...

„Souhlasím. Někdy je to teatrální, na druhou stranu se musí trochu chránit. Jsou na něj hodně ostré zákroky, dnes v první minutě taky.“