Béčko Sparty nepomohlo, baráže o ligu budou dvě. V ohrožení jsou tři týmy

Na béčko Sparty už nikdo spoléhat nemůže, takže… Teplice definitivně padají do baráže, jen záleží, jestli do ní vstoupí ze čtrnácté, nebo patnácté pozice. A ohroženi tímto ošemetným dvojzápasem dál zůstávají ještě další tři prvoligové týmy. Jediný Zlín je kolo před koncem skupiny o záchranu v suchu, což se ví už od úterý.

Ještě ve středu mohly čtyři kluby zachraňující se v nejvyšší soutěži mačkat palce sparťanské rezervě. Kdyby se totiž vměstnala na konci druhé ligy na druhou nebo třetí pozici, hrál by se jen jeden barážový dvojzápas. To by znamenalo, že i čtrnáctá příčka by byla klidnou pozicí zajišťující zachování nejvyšší soutěže.

Jenže juniorka Sparty žuchla v Líšni 0:1 a je jisté, že do baráže půjde patnáctý i čtrnáctý tým první ligy. Takže tak, jak to mělo být původně. Předposlední mančaft čeká druhý celek druhé ligy, čtrnáctý jde na třetího.

To se kromě utavených Teplic týká ještě Bohemians, Jablonce, ale i Pardubic. O konečném pořadí samozřejmě rozhodne počet bodů, v případě shody přijde na řadu postavení po základní části ligy, tedy po třicátém kole. V tom jsou na tom nejhůř ze zmíněných Pardubice.

Ve druhé lize jsou v tuhle chvíli ve hře o postup mezi elitu už jen tři mužstva – Opava, Vlašim a Líšeň s tím, že první dvě zmíněná spolu hrají v posledním kole. Tím vzniká pro Líšeň jednoduchá matematika: vítězství na hřišti Žižkova jí stoprocentně zajistí baráž.

V případě severovýchodní brněnské čtvrti platí, že navzdory svému nevyhovujícímu areálu o tuto šanci stojí, a kdyby do první ligy postoupila, hrála by společně se Zbrojovkou, která už má dotažený přímý postup z prvního místa, na městském stadionu v Srbské ulici.

Podobně je na tom Vlašim. Ani ta nemá stadion, jenž by splnil licenční podmínky pro vstup do vyšší soutěže, klub už ale má být domluvený na azylovém působení v Příbrami. To už by byl třetí ligový tým, který by domácí zápasy nehrál na svém stadionu, nebo alespoň v místě své činnosti.

Překážkou by nebyla ani veřejně vyhlášená spolupráce se Slavií, podle řídícího orgánu ligy nejde o jakékoli porušení pravidel. Oba kluby by si případně svůj vztah jen mírně upravily, pokud by to cítily jako nutné.

Opava má otázku svého zázemí víceméně bez problémů vyřešenou, trápí ji spíš chybějící finance, aby mohla na vyšší úrovni působit konkurenceschopněji. Jenže o návrat po roce přesto velmi stojí a předurčuje ji k tomu taky vynikající jarní forma, po Zbrojovce druhá nejlepší, což ostatně kopíruje i aktuální tabulku.