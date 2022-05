Proti Plzni naposled. Galásek se loučí s Baníkem, vrací se do Německa

Tomáš Galásek je minimálně do konce sezony hlavním koučem Baníku Ostrava • ČTK / Peřina Luděk

Odkoučuje sedmý zápas coby hlavní trenér Baníku a vyrazí směr Norimberk. Nedělní utkání na půdě mistrovské Viktorie (17.00) bude pro Tomáše Galáska derniérou ve FORTUNA:LIZE. Ostravu opouští Šilhavého reprezentační asistent po pouhé jedné sezoně, která z pohledu FCB nebyla moc povedená. Důstojným výkonem ve slavící Plzni se chce Galásek rozloučit s Českem, než zamíří domů do Německa. Komplikací je však obrovské množství absencí a poslepovaná sestava.

Rok a dost. Tomáš Galásek končí svou ostravskou misi, která začala rolí asistenta Ondřeje Smetany a pokračovala funkcí hlavního kouče. V ní v šesti zápasech uhrál sedm bodů, na západě Čech může bilanci vylepšit. „Ideálně ukončit dlouhou dobu, kterou Baník v Plzni čeká na vítězství,“ připomíná poslední výhru ze září 2008.

Mezi oficiální důvody Galáskova odchodu bude patřit rodina (v příštím angažmá už by si pravděpodobně vzal s sebou manželku, která zůstala v Norimberku) a koncentrace na reprezentaci, kde dělá Jaroslavu Šilhavému asistenta. Členové realizačního týmu dostali důvěru a nové vylepšené smlouvy, takže se očekává maximální nasazení. Což s klubovými povinnostmi zkrátka na sto procent plnit nelze.

Tyhle dvě linky rozhodně nelze rozporovat, pravdou však je, že si devětačtyřicetiletý rodák z Frýdku-Místku asi rok na Bazalech představoval jinak. Lépe. I proto se pro návrat domů do Německa rozhodl už mnohem dřív. A také z tohoto důvodu klubové vedení finalizuje jednání s nástupcem Pavlem Hapalem.

SESTŘIH: Baník - Slavia 1:1. Ostrava ustála rychlý úder Sora a srovnala, hosté bez titulu Video se připravuje ...

Zpět k derniéře v Doosan Areně. Baník jede k čerstvému mistrovi značně rozbitý. S nadsázkou řečeno: možná ještě víc než kocovinou omámený soupeř.

„Máme trochu problémy se sestavou a na zápas bereme i několik mladých kluků z juniorky. Uvidíme, zda se případně dostanou do hry,“ říká Galásek.

Jde o Zdeňka Říhu, Sebastiana Boháče či Marka Jaroně, dvojče Petra, jenž se po Smetanově odvolání probojoval do základu. V něm by se premiérově mohl objevit i sedmnáctiletý talent Matěj Šín.

Po povedeném středečním duelu se Slavií (1:1) vypadla kvůli karetním trestům trojice David Lischka, Gigli Ndefe, Filip Kaloč. Nejistý je start Ladislava Takácse, mimo jsou dlouhodobí marodi nebo Arťom Koncevoj. Slezané o něm sice vůbec nereferují, ale křídelník už je zpátky v Bělorusku.

SESTŘIH: Baník - Hradec Králové 3:1. Ostravský obrat, páté místo je jasné Video se připravuje ...

Hrát nemůže po dohodě klubů Dominik Janošek. Zajímavé je, že pro Šimona Faltu, dalšího plzeňského hosta v Ostravě, domluva neplatí. Řešilo se to už při minulém vzájemném mači.

„Chceme se rozloučit se sezonou co nejdůstojnějším způsobem. To znamená prezentovat se podobným výkonem jako proti Slavii, snažit se být aktivní a nebojácní a soupeři to v posledním utkání maximálně znepříjemnit,“ plánuje trenér.

Určitě do něj nenastoupí Jan Laštůvka, zkušený brankář by měl dostat volno. Šance pro Viktora Budinského, či Radovana Murina. Oba hrají o budoucnost.

Galásek jako hlavní trenér

Plzeň – Baník 2:1

Baník – Jablonec 1:0

Sparta – Baník 3:1

Slovácko – Baník 3:1

Baník – Hradec Králové 3:1

Baník – Slavia 1:1

Bilance: 2 – 1 – 3