ONLINE + VIDEO: Bohemians - Karviná. Domácí pokus o zázrak

Fotbalisté Bohemians v posledním zápase sezony FORTUNA:LIGY hostí již sestupující Karvinou. A půjde o hodně. Domácí totiž hrají o to, aby se vyhnuli baráži. To se stane, jestliže vyhrají nad Karvinou a Jablonec prohraje ve Zlíně. Jablonec by mohl i remizovat, ale pak by Pardubice musely prohrát v Teplicích. Při shodě bodů těchto tří týmů by do baráže šly Pardubice kvůli horšímu postavení po základní části. ONLINE přenos a VIDEA ze zápasu sledujte na iSport.cz. Duel začíná v 18:00.