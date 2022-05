Jarošík o baráži: Když nezvládneme Vlašim, nemáme v lize co dělat

O ligový život si to Teplice rozdají s Vlašimí. Slávistická farma v posledním kole FNL doma přejela Opavu a upevnila si druhé místo. Na Stínadlech si částečně oddychli. „Kvůli cestování je to pro nás asi lepší varianta. U Opavy jsem si navíc říkal, že by na její domácí zápas přišla spousta diváků. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ pronesl trenér Jiří Jarošík, jenž v posledním kole skupiny o záchranu dal šanci hráčům z třetiligové rezervy a širšího kádru. Na Pardubice (0:2) to však ani napotřetí v sezoně nestačilo.

Před baráží jste rapidně změnil základní sestavu a dal prostor hráčům z béčka či ze širšího kádru. Jak jste byl spokojený?

„Vyměnili jsme celou jedenáctku, ale i tak jsme se chtěli porvat o slušný výsledek, ale prohráli jsme 0:2. Ve finále to mohlo být i 1:4. Mladí hráči se snažili, byli nažhavení do zápasu. Ale hodně je ovlivnilo, že se neměli o koho opřít. Hráli mladí vedle mladých. Očekávání proto nebyla veliká.“

Hráče jste šetřil kvůli energii na baráž?

„Nemám rád šetření hráčů, nevím, proč by se to mělo dít. Ale museli jsme přihlédnout ke zdravotnímu stavu. Nechtěli jsme riskovat. Hodně se nám jich vrací a nemůžeme si dovolit přijít o pět hráčů, protože bez nich to v Teplicích prostě neuhrajeme. Proto jsme se rozhodli, že někteří kluci dostanou volno.“

Bude na baráž už kompletní tým?

„Doufám, že od pondělí se k nám přidají další dva hráči a mimo baráž budou další dva. Každý uzdravený nám teď pomůže.“

Zaujal vás někdo z mladých hráčů, kteří dostali šanci?

„Věděli jsme, že to budou mít složité. Ale když to vezmu odzadu, tak Chaloupek splnil očekávání. Je vidět, že si věří a že už si zvyká na ligu. Špatně nehrál ani Hora, ale je znát, že to jsou obrovské schody ze třetí ligy. A to jsme hráli s týmem, který hraje o záchranu... Kdybychom hráli s týmem z top pětky, tak je to úplně něco jiného. Těžce se to hodnotí. Nerad bych se do toho pouštěl.“

V baráži vás čeká Vlašim. Co už o ní víte?

„Kvůli cestování je to pro nás asi lepší varianta. U Opavy jsem si říkal, že by na její domácí zápas přišla spousta diváků. Dopadlo to, jak to dopadlo. Viděl jsem poslední zápasy Vlašimi. Je to mladý a pracovitý tým, který se snaží hrát fotbal. Známe ho, tak doufám, že se nám to bude hodit. Ale teď je to hlavně na hráčích. Čekají je poslední dva zápasy a už není kam couvat.“

Je to tedy výhoda, že jste působil v druhé lize a víte, co můžete čekat?

„Vlašim měla dobrou sezonu, po očku jsme ji tak nějak všichni sledovali, ale je to hlavně o nás. Musíme se naladit tak, abychom dva zápasy zvládli.“

Jak tým nachystat, aby se probral a zápasy o život zvládl?

„Kluci si to uvědomují. Bude na nás větší tlak než na Vlašim, ale pokud nezvládneme zápasy s takovým soupeřem, tak nemáme v lize co dělat.“