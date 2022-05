Svědík kvůli poháru posadil Jurečku: Král střelců nás nezajímá

Dal úplné volno Ciciliovi s Kadlecem, další důležité borce usadil na lavičku a poslal do hry až ve druhé půli. Všechny tahy Martina Svědíka v ligové rozlučce s Hradcem Králové (3:0) vedly ke středečnímu finále MOL Cupu proti Spartě. Žádného nemusel litovat. Hráči přežili ve zdraví a ti, co nastoupili, soupeře smázli. Slovácko je ve formě, ligu ukončilo třemi triumfy.

Co vám dal zápas, v němž jste šetřil hráče na středeční pohárové finále?

„Viděli jsme počáteční sestavy. Obě mužstva dala příležitost hráčům, kteří byli v sezoně spíš na lavičkách. Hlavně zpočátku to bylo na hře znát. Pomohlo nám i střídání. Nedrželi jsme tolik střed hřiště. Pak přišel Vlasta (Daníček), poslali jsme Sáďu (Sadílka), který tam dělal trošku nepořádek, výš. Po hezké akci jsme dali z penalty gól na 1:0 a ve druhé půli jsme měli víc šancí. Byť tam měl Hradec dvě, tři střely. Náš výkon jsme ještě korunovali dvěma pěknými brankami. Jsem rád, že jsme splnili úlohu, vyhráli a zakončili ligovou sezonu takhle.“

Záložník Michal Kohút oslnil brilantní šajtlí na 2:0. On je takový filuta, co?

„Má nadstandardní věci, myšlení i zakončení. Je velice chytrý hráč, ale je na něm po dlouhém zranění znát obrovská nerozehranost. Ve hře ještě není tak sebejistý, ztrácí některé míče. Jsem rád, že mu to tam aspoň spadlo. Potřebuje letní přípravu, aby se znova uvedl do formy. Když ji má, je velice platný. Teď ji těžko hledá. V příští sezoně ho budeme potřebovat.“

Dá se říct, že jste obětoval pro pohár Václava Jurečku, jenž v lize ještě usiloval o korunu krále střelců? Naskočil až v závěru, přitom na plzeňského Jeana-Davida Beauguela ztrácel před posledním kolem jediný gól.

„Venca předtím odehrál dva celé zápasy. Všechno situujeme ke středě. Kdyby hrál i proti Hradci, bylo by horkotěžko, aby zvládl čtyři utkání po sobě. Nás nezajímá, jestli máme krále střelců. My jdeme po trofeji a tomu přizpůsobujeme celý tým.“

Co říkáte výhře Sparty na Slavii?

„Může to pro ni být psychická vzpruha. Stejně jako pro nás vítězství nad Hradcem. V daný moment bude ale rozhodovat, kdo to bude chtít ve středu víc. Z mužstva cítím, že udělá maximum pro to, abychom to zvládli.“