Hejda: Repre by měla být o mladších. Překvapení, že Staněk nezískal cenu

Na co jste myslel, když jste zvedal pohár?

„Na deset let, co v Plzni jsem. Když jsem sem přišel, ani ve snu by mě nenapadlo, že zvednu pohár pětkrát a teď ještě jako kapitán. Strašná euforie, hodně si to užívám.“

Jak se hraje zápas, v němž už de facto o nic nejde?

„Tak nejde… Přišel plný stadion, čekaly nás oslavy, takže myslím, že každý hráč měl v hlavě, že k němu musíme přistoupit na sto procent. Některé pasáže samozřejmě nebyly stoprocentní, ale vyhráli jsme a jsme šťastní.“

Cítili jste v nohách středeční oslavy?

„Já osobně malinko jo. Rozcvička byla těžkopádná, do dvacáté minuty jsem se trošku rozdejchával. Ale pak jsem se našel a už to bylo dobrý. Nevím, kolik kluků v kabině zažilo porážku 0:5 na Slavii v roce 2016, ale já jsem to v hlavě měl. Oslavy proběhly a nechci říkat, že nebyly extra divoké, byly dlouhé. Ale zápas jsme zvládli, jak jsme chtěli, takže spokojenost.“

Plzeň slaví šestý titul. Je to podle vás ten nejpřekvapivější?

„Jednoznačně. A pro mě osobně asi i nejcennější, protože s námi nikdo nepočítal a teď si ho vychutnáváme.“

V anketě Hráč sezony váš zástupce obsadil až třetí místo. O čem to vypovídá?

„Symbolizuje to, že jsme titul urvali týmově. Ale za sebe musím říct, že Jindra Staněk byl nejlepší hráč sezony, takže pro mě bylo velké překvapení, že cenu nezískal.“

Nejlepším střelcem ligy se stal Jean-David Beauguel. Jak těžké je ho bránit?

„Zažívám to jen na tréninku, takže pro mě je to v pohodě. (směje se) Oba dva, jak Bogy, tak Choras jsou nechutní, bránit je složité. Když vám někdo nepomůže je zdvojit, je to sebevražda.“

Vašeho spoluhráče dnes mohl v tabulce střelců ohrozit Ladislav Almási. Byla to pro vás motivace navíc?

„Jo, Bogy na mě mrkal, že ho mám trošku seknout. Staral jsem se o něj pečlivě, aby gól nedal. A Bogy byl spokojenej.“

Ale odchází a nemusí být sám. Mrzí vás, že se vítězná parta rozpadne?

„Zatím jde jen o Bogyho, co bude s klukama, co jsou u nás na hostování, nevíme. Doufáme, že zůstanou, protože parta tady byla skvělá. Odbojovali jsme to společně, hodně jsme do toho vložili srdce, čehož si strašně vážím a cením. Na tým jsem fakt hrdý, co jsme dokázali, byla to neskutečná jízda celou sezonou. Kéž by všichni zůstali.“

Fanoušci zde skandovali, že patříte do národního týmu. Jak se vám to poslouchá?

„Doufal jsem, že tahle otázka nepadne. Nevím, jak to říct, ale po této sezoně jsem dokopaný, jsem rád, že vůbec stojím. Myslím si, že reprezentace by už měla být o mladších, já bych se rád soustředil na Plzeň. Vím, že mé zdraví není stoprocentní, a když je reprepauza, chtěl bych ji využít, abych se dal do kupy. Možná to zní blbě, když mám jeden start, vzdávat se reprezentace, ale tak to prostě momentálně cítím. S trenérem Šilhavým jsem už o tom mluvil.“