Boj o slavné značky: Teplice v baráži lákají na pivo, West(ern) pro klokany

Vstup na stadion zdarma a pro první tři tisíce fanoušků pivo na uvítanou. „Skláři“ dělají vše pro to, aby čtvrteční zahajovací zápas baráže měl patřičnou kulisu, jež vyhecuje Grigara a spol. k mimořádnému výkonu.

„Pokud nezvládneme vyřadit Vlašim, nemáme v lize co dělat,“ má jasno trenér Jiří Jarošík. To si však na Stínadlech nikdo nepřipouští. Vedení, realizační tým, hráči vnímají zodpovědnost za slavnou značku. I proto klub krátce po zápase s Pardubicemi publikoval video, kde někdejší ikony volají po tom, aby fanoušci dorazili na pomoc.

Program baráže 1. utkání Čtvrtek 19. května 17.00 Teplice–Vlašim 17.00 Opava–Bohemians 1905 2. utkání Neděle 22. května 16.00 Vlašim–Teplice 16.00 Bohemians 1905–Opava

„Chápu, že jsme jim mnoho fotbalové radosti v tomto ročníku neudělali a mnoho fanoušků je obrovsky zklamáno, ale teď bych je chtěl požádat, aby neváhali a přišli. Jde opravdu o hodně a každý fanoušek nám na stadionu může pomoci,“ prosí ředitel Rudolf Řepka.

Teplice totiž děsí krutá realita Ústeckého kraje: fotbal a hokej zde v posledních letech strádají. „Když vidíte, co se děje v hokeji a ve fotbale tady na severu… Situace je hrozná. Nehrajeme jen za Teplice, ale za celý náš kraj. Chceme, aby tu byl sport pro děti, pro jejich výchovu je lepší, když tu mají sportovní vzory v nejvyšší soutěži,“ burcuje útočník Jakub Mareš, jenž ve žlutomodrém dresu začínal s kariérou.

Druholigové Ústí nad Labem v aktuálním ročníku sestoupilo do ČFL. Most i Chomutov dávno nepatří do profesionálních soutěží, momentálně působí až v divizi. A trable řeší poslední roky i hokej: Litvínov jen těsně unikl baráži. Chomutovští Piráti po finančních potížích spadli až do krajské soutěže a postupně se drápou zpátky.

„Pořád věřím, že si všichni uvědomujeme, že bychom ztratili něco, co k Teplicím již dlouhá léta patří a na co můžeme být v našem městě hrdí a pyšní. Jsem přesvědčen, že i díky podpoře fanoušků přímo na Stínadlech FORTUNA:LIGU nakonec udržíme,“ neztrácí Řepka naději.

„Klokany“ čeká West(ern)

Bohemians znovu mají problém s letopočtem končícím dvojkou: před deseti lety (2012) naposledy sestoupili z první ligy a letos (2022) je z ní může vyprovodit Opava, první zápas se hraje ve Slezsku. „Čeká nás nenávistné prostředí: Opava a Ostrava historicky nesnášejí cokoliv, co je z Prahy. Místní se s tím rodí,“ usmál se trenér „klokanů“ Jaroslav Veselý. „Na druhou stranu, i Opava se musí bát přijet k nám do Ďolíčku.“

Zelenobílí se můžou opřít o solidní konec nadstavby: z posledních tří partií neprohráli ani jednu a nastříleli devět gólů. Povedla se i generálka na baráž, vítězství 4:0 nad sestupující Karvinou zařídily čtyři trefy Davida Puškáče. Nejlepšího střelce vršovického týmu čeká pikantní dvojzápas, protože do Ďolíčku přišel právě z Opavy. „Zažil jsem tam pěkné časy a fandím jí, kromě následujícího týdne. Tým je poskládaný ze zkušených i mladých hráčů, nemůžeme je podcenit,“ varoval Puškáč.

Opava hrála první ligu naposledy v minulé sezoně a o patro níž se dlouho rozkoukávala, ještě po šestém kole byla třináctá. Jaro jí ovšem sedlo, před posledním kolem neprohrála dvanáctkrát za sebou. Deviza? Pevná defenziva, spolu s Líšní druhá nejlepší v soutěži. „V létě odešlo hodně hráčů a tým se skládal víceméně od nuly. Proto je třetí místo a účast v baráži obrovský úspěch,“ ocenil opavský kouč Roman West. Třeba nezůstane jen u účasti, Westovi chlapci mají hlad.