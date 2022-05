Limberského finále: mistři vs. legendy a usmíření. S Vrbou to byl plán!

Uvidíme se na Limbovi! Tak se loučil plzeňský tým s fanoušky na zaplněném náměstí při nedělních titulových oslavách . O dva dny později bude příběh v zaplněné Doosan Areně o jiném hrdinovi. Kariéru profesionálního fotbalisty završí David Limberský. Legendární plzeňská ikona sezvala na rozlučku hlavní postavy Viktorie, které s ním po boku získávaly jeden úspěch za druhým. Co se na „Limbovo finále“, které proběhne dnes od 18 hodin, chystá?

David Limberský. Pro plzeňské fanoušky osobnost, která pomohla k pěti titulům a třem účastem v Lize mistrů. Reprezentant, účastník dvou mistrovství Evropy. Na české úrovni výjimečný obránce, který v lize zvládl úctyhodných 406 zápasů.

Pro kritiky ale muž s řadou průšvihů, provokatér, který se netají k zášti vůči pražským rivalům. Právě na příznivce z Prahy působí jako rudý hadr na býka, pro osmatřicetiletého obránce třetiligových Domažlic bývá lepší, když se české metropoli vyhýbá obloukem.

Přichází velký den plzeňské legendy, na nějž David Limberský čekal téměř rok od chvíle, co v Plzni ukončil aktivní kariéru. Rozlučka se dlouho odkládala kvůli covidovým opatřením, až nyní nadešel ten správný čas.

Dlouholetý reprezentant akci načasoval dokonale. Dva dny poté, co klub jeho srdce oslavil šestý titul, se zaplněná Doosan Arena pokloní hráči, jenž červenomodrým barvám odevzdal velkou část fotbalového života.

„Bude to tečka za velkou kariérou, emoce v zápase přijdou. Ale nechci si to teď moc připouštět a měsíc probrečet, to možná až při zápase na afterparty,“ vykládal Limberský, když zhruba před měsícem oficiálně oznamoval termín rozlučky. Po ukončení kariéry mimo jiné točí pro iSport.cz pořad Limbova šajtle.

Co na oslavě plzeňského fotbalu lze čekat? Limberský dal dohromady tým nazvaný Zlatá éra. V něm nastoupí jeho někdejší klíčoví parťáci. V bráně Matúš Kozáčik, na stoperu Roman Hubník, uprostřed zálohy Pavel Horváth, na hrotu Marek Bakoš nebo Michal Ďuriš. Na druhé straně vyběhne aktuální tým Viktorie, který překvapivě sebral titul pražským celkům a po třech letech ukončil nadvládu Slavie.

Trénovat přijede Pavel Vrba, který po odvolání ve Spartě velmi rychle kývl na nabídku Baníku. Na lavičku usedne i Karel Krejčí, sejde se dvojice koučů, která na jaře 2011 pomohla Viktorii k historicky prvnímu titulu.

„Mám velkou radost. Baník mi nevadí, on tam prožil dlouhá léta, je s Ostravou hodně spjatý,“ vyjádřil se Limberský den před svou rozlučkou v pořadu O2 Sport Tki-Taka. „Byl to plán. Já to nechtěl nikomu říkat, ale trenér udělal všechno proto, aby ho ze Sparty vyhodili. Je na rozlučce a moc si toho vážím,“ dodal v nadsázce.

Někteří hráči spjatí s plzeňským fotbalovým boomem budou chybět. Bývalý kapitán národního týmu Vladimír Darida musel zůstat v Hertě kvůli baráži o udržení bundesligy proti Hamburku. Milan Petržela, Limberského největší parťák, vynechá rozlučku vzhledem k odloženému středečnímu finále MOL Cupu Slovácka proti Spartě.

Pozvánku nedostal Michael Krmenčík, který si někdejší parťáky rozhádal po přestupu do Slavie a následným provokacím. Naopak v dresu zlatého týmu vyběhne Petr Jiráček. Jako první po zisku titulu a premiérové účasti v Lize mistrů získal zahraniční angažmá ve Wolfsburgu. Poté se ale od úspěšné party odtrhl, po návratu z Německa podepsal Spartě a s Limberským se dlouho nebavil.

TÝM ZLATÁ ÉRA Brankáři: Matúš Kozáčik, Petr Bolek, Roman Pavlík. Obránci: Radim Řezník, Roman Hubník, František Ševinský, Václav Procházka, David Limberský. Záložníci: Pavel Horváth, Daniel Kolář, Václav Pilař, Jan Kovařík, Tomáš Hořava, Ondřej Vaněk, Martin Fillo, Petr Jiráček. Útočníci: Marek Bakoš, Michal Ďuriš, Jan Rezek. Trenéři: Pavel Vrba, Karel Krejčí.

