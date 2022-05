Slavia loví útočníka ve Feyenoordu. Má být blízko dohodě s Boženíkem

Hledání útočníka číslo jedna by mohlo nabrat rychlý konec. Podle zjištění iSport.cz projevila Slavia značný interes o Róberta Boženíka. Slovenský reprezentant by mohl do týmu českého vicemistra přijít na hostování s opcí. Věc ještě není uzavřená, nicméně jednání spějí k cíli. Dvaadvacetiletý střelec strávil téměř celou uplynulou sezonu v Düsseldorfu. Patří ovšem Feyenoordu, který s ním však nemá vážné plány.

V kancelářích Edenu je to klíčové téma. Vzhledem k negativním zážitkům, které Slavia byla nucena vstřebat v jarní části po odchodu hlavní palebné síly Jana Kuchty, se v aktuálním přestupním okně zaměřila na výrazné posílení útočných řad. V ideálním případě chce přilákat do organizace hrotového hráče číslo jedna.

„Netajím se tím, že bychom někoho takového po odchodu Kuchtiče potřebovali. Není úplně jednoduché do ambic, které máme, přivést útočníka do základní sestavy, aby hrál a splňoval naše požadavky. Aby byl hotovým hráčem a my ho přesvědčili, aby šel k nám hrát českou ligu,“ vyjádřil se na přímý dotaz Sportu trenér Jindřich Trpišovský po nedělní krušné prohře se Spartou 1:2.

Vypadá to, že sešívaní by mohli mít částečně vystaráno. Podle informací iSport.cz přímo z Nizozemska je velmi blízko dohoda s Róbertem Boženíkem. „Měl by do Slavie odejít na hostování s opcí. Ještě to není stoprocentní, nicméně stvrzení celého obchodu je velmi blízko,“ tvrdí dobře informovaný zahraniční zdroj.

Dvaadvacetiletý rodák z Terchové platil za obrovský talent slovenského fotbalu. Vychovala jej Žilina, z které v zimě 2020 odešel do světa. Za čtyři miliony eur, zhruba sto milionů korun, si útočníka pořídil Feyenoord Rotterdam tehdy vedený slavným Dickem Advocaatem. Na jeho rozvoj v novém klubu dohlížel také legendární kanonýr Robin van Persie.

Jenže všechno nešlo podle plánu. Ve Feyenoordu sice v prvním půlroce skóroval dvakrát v pěti zápasech, víc šancí však nedostal. A stejně to, i vinou zdravotních problémů, bylo v následující sezoně. Jen šestnáct utkání, jedna branka… Proto na začátku uplynulého ročníku přijal angažmá v druholigovém Düsseldorfu.

Ani tady však Boženík neměl ohromující čísla. Ve dvaceti duelech se prosadil jen dvakrát. I proto, že na jaře nastupoval spíše na pozici podhrotového hráče, která mu není vlastní. „Bylo to pro mě nové. Radši hraju na hrotu, kde mohu využívat své silné stránky,“ pravil v rozhovoru pro slovenský deník Šport.

Boženík je typem hráče do presinku. Rychlý, s výraznými běžeckými předpoklady i fyzickými dispozicemi. Přesně takového Slavia hledá. „Na hrotu neustále sprintuji, bojuju, napadám rozehrávku a srážím se s obránci. Takto pracuji a otvírám prostor pro spoluhráče. Nejsem hráč, který vstřelí pětatřicet gólů za sezonu. Jsem realista. Svoje výkony stavím na práci pro mužstvo,“ vyznal se.

Nyní by konečně mohl rozkvést ve Slavii. Na odchodu z klubu je Michael Krmenčík. Nejlepší roky má za sebou Stanislav Tecl. V zimě přišel z Mladé Boleslavi Daniel Fila, stejně tak Yira Sor z Baníku. Vyjma střeleckých manévrů Nigerijce v Konferenční lize nikdo nezářil. V tuzemské soutěži se z typických útočníků nejčastěji prosadil Tecl. Ovšem pouze šestkrát… Což zdaleka neodpovídá ambicím Slavie.

Boženík by mohl být zajímavou posilou s ambicí stát se pro Trpišovského v týmové hierarchii číslem jedna. Slavia však ještě míří na domácí terče. Na radaru má Matěje Pulkraba a Boženíkova krajana Ladislava Almásiho.

Zájem o Vlkanovu ochladl

Při zápase se Slováckem seděl ve VIP lóži v Edenu, což vyvolalo velký poprask. Na první dobrou to vypadalo, že Adam Vlkanova po sezoně zamíří do Slavie. Vývoj posledních dnů však tak jednoznačný není. Stále platí, že bíločervení mají o eso z Hradce Králové zájem. Ovšem není extrémně žhavý. Na prioritním seznamu podle informací Sportu Vlkanova nefiguruje. Slavia do Hradce sice poslala nabídku, ta je však v poměrně příkrém rozporu s představami Východočechů. Údajně osciluje mezi pěti až sedmi miliony. Hradec se chce vyhoupnout přes deset. Také hráčská kompenzace nabízená Slavií šestému celku FORTUNA:LIGY nevyhovuje. Prostor k jednání je však stále poměrně velký.

