Hložek: Leverkusen je blízko. Agent přiznal jednání. Kolik Sparta vydělá?

Byla to zpráva, která vzbudila ohromný rozruch. Do světa jí vypustil britský respektovaný novinář David Ornstein. Začátkem týdne přišel s informací, že o Adama Hložka jeví velký zájem Arsenal. Podle zdrojů redakce iSport.cz ale tahle varianta neleží reálně na stole, talent Sparty má namířeno do Německa. Žhavý favorit na jeho získání? Leverkusen. Ve hře jsou obrovské peníze, letenský klub by mohl vyinkasovat až 18 milionů eur, tedy zhruba 450 milionů korun. K tomu bonusy a 30% z případného dalšího přestupu. Transfer ale stále není dotažený, nadále se jedná.