Kalibrovaná ofsajdová čára? V příští sezoně ne, nejsou peníze, říká Kovařík

Byla to jedna z prvních věcí, o kterou Komise rozhodčích stála. Na systém s kalibrovanou čarou pro videoasistenty se čeká už několik let, bez ní zmůže VAR u ofsajdových situací velmi málo. Čekat se ale nejspíš bude dál.

„Myslím, že kalibrovaná čára v příští sezoně nebude, protože na to nejsou peníze,“ prohlásil na tiskové konferenci po sezoně mistopředseda Komise rozhodčích Libor Kovařík.

„Nabídku jsme poslali Fotbalové asociaci a LFA. Neumím říct, v jaké je to fázi, víc pro to asi udělat nemůžeme,“ pokrčil rameny šéf Komise Radek Příhoda. Deník Sport požádal LFA o vyjádření, asociace zatím ponechala záležitost bez odpovědi. Vedení FAČR ji zatím také nekomentovalo.

Systém by přitom měl stát méně, než jak se očekávalo v lednu při testu jedné z technologií. Místo předpokládaných 40 milionů je v současnosti systém podle Komise rozhodčích naceněn na „pouhých“ 15 milionů.

Podle informací Sportu ale částka může vyšplhat o další miliony výš v závislosti na výdajích na software a obsluhu. Otázkou je i to, jak by stadiony v současném stavu byly s technologií kompatibilní, test napříč všemi stánky v lize ještě neproběhl. A ekonomická situace klubů v současnosti není příznivá.

Právě sporná ofsajdová situace byla i jedním z nejkontroverznějších momentů v sezoně v duelu Plzně s Teplicemi, kdy asistent Jan Hurych hostujícímu Filipu Žákovi neuznal gól kvůli domnělému ofsajdu. K postavení mimo hru s velkou pravděpodobností nedošlo, ani videoasistentka Jana Adámková ale do rozhodnutí nesáhla, protože dle svého názoru neměla jistotu, že teplický hráč nebyl v postavení mimo hru. Kdyby měla kalibrovanou čáru, nebylo by co řešit.

Kvůli tomu, že kalibrovaná čára v českém fotbale není, musela i Komise rozhodčích sáhnout k úpravě instrukcí pro asistenty. „Instruujeme je, že pokud si nejsou na tisíc procent jistí, že hráč opravdu byl v ofsajdu, mají nechat praporek dole a situaci nechat na VAR,“ vysvětluje člen Komise rozhodčích zodpovídající za asistenty Antonín Kordula. „Nelíbilo se nám, když byla hraniční situace, asistent ji odmával, VAR si nebyl jistý, jestli jde o ofsajd, nebo ne, takže platilo rozhodnutí na hřišti.“

Tedy přesně moment, který nastal v Plzni při zápase s Teplicemi. „Tehdy jsme si spíš mysleli, že šlo o regulérní branku,“ pokračuje Kordula. „Tyto případy až na jeden nebo na dva se nám podařilo v jarní části vymýtit. Jiný diskutovaný moment nastal v zápase Slavie se Zlínem, kdy jsme pouštěli situaci, u které byli skoro všichni přesvědčeni, že se jednalo o ofsajd. Nakonec to přitom spíš ofsajd nebyl. Dokud nebude kalibrovaná čára, tyto situace na sto procent nevyřešíme.“

Zajímavostí sezony z pohledu rozhodčích je ale i jiný fakt. A sice že se v souladu s evropským trendem výrazně snížilo množství zásahů VAR. Oproti minulé sezoně je pokles takřka třetinový.

„Posledních deset kol už jsme nemohli mluvit o žádné české cestě,“ interpretoval čísla Kovařík. „Intervencí bylo opravdu málo, tedy tak, jak to má být a jak se to má dělat i v nejlepších evropských ligách, Během jara už proběhla i dvě až tři kola bez intervence videoasistentů. Na rozhodčí jsme působili od začátku sezony, aby vstupovali do zápasů míň, a na jaře si to už sedlo.“ Rozhodčí také naběhali o 4,7% víc metrů než v předchozí sezoně.

Do příští sezony se Komise chce víc zabývat i chováním hráčů a laviček. „Víme, že je to problém, od nové sezony se na to chceme víc zaměřit. Je to i o výchově hráčů v mládeži,“ prohlásil Kovařík a narazil i na výstup sparťana Ondřeje Suchomela ve finále MOL Cupu vůči sudímu Ladislavu Szikszayovi. „Jestli je Suchomelovi devatenáct, je potřeba formovat hráče v dorostu. Nechtěli jsme v zimě v průběhu soutěže měnit metr, proto jsme do toho už nevstupovali.“