Šéf Pardubic: Markovič zůstává, zájem o Cadua. Staré pušky podepsaly hned

Byť Pardubice zvládly ošidnou nadstavbu o záchranu s bravurou mistra, chtějí se z náročné sezony poučit. Změny tak čekají realizační tým i kádr. „Máme už něco vytipované, řešíme posily do všech řad. Jednáme o více hráčích,“ říká sportovní ředitel Vít Zavřel s výhledem na týdny plné schůzek a telefonátů.

Východočeský tým bude muset nahradit mladou stoperskou dvojici Robin Hranáč – Karel Pojezný, která se vrací do mateřských klubů. A pravděpodobně odejde rovněž Cadu, s deseti asistencemi druhý nejlepší nahrávač uplynulého ročníku FORTUNA:LIGY. „Poptávka je na něj ze dvou klubů,“ přiznává Vít Zavřel.

Platí pro Pardubice vzhledem k uplynulé sezoně konec dobrý, všechno dobré?

„Přesně tak. Líp bych to neřekl.“

Překvapilo vás, jak jste nadstavbu zvládli?

„Já jsem upřímně celé jaro čekal, až budeme zdraví a kompletní. Věřil jsem, že jsme v zimě zvlášť do defenzivy posílili. Ale zažili jsme tolik věcí, že je nezažijete za dvě sezony. Naštěstí pro nadstavbu jsme se z větší části dali dohromady a stihli se natrénovat, v ten moment jsem věděl, že budeme silnější. A projevilo se to.“

Třináct bodů z patnácti možných, jen jeden inkasovaný gól v celé nadstavbě. To je parádní bilance…

„Sešly se tři věci. Fantasticky zachytal gólman Markovič, který nás opravdu držel v každém zápase. Už jsem mluvil o tom, že jsme se konečně uzdravili a třetí věc byla, že jsme do záchrany zapojili šéftrenéra mládeže pana Zajíce, který nám sledoval a analyzoval soupeře, připravoval na ně naše trenéry. Na nadstavbu jsme rozšířili realizační tým a přineslo to ovoce.“

Vyplatila se vám tedy trpělivost s trenéry Jiřím Krejčím a Jaroslavem Novotným?

„Ano. V žádné fázi sezony jsme nechtěli dělat větší zásah do týmu. Byl důležitý každý zápas a znalost hráčů. Šlo o citlivou věc, jsem rád, že jsme se bez toho obešli. Byl to dobrý krok.“

Kolik lidí vám radilo, ať k výměně trenérů přikročíte?

„Bylo to časté téma na všech frontách, ale my jsme si řekli, že to vyhodnotíme až po sezoně. Radílků je ve fotbalovém prostředí strašně moc, našeptávání bylo už od podzimu ze všech stran velmi časté. Nicméně budeme chtít realizační tým rozšířit a posílit.“

Prodloužili jste smlouvy s veterány Janem Jeřábkem a Pavlem Černým. Tady si nebylo nad čím váhat, že?

„Jestli to trvalo s každým z nich dvě minuty, bylo to moc. Proběhlo to rychle a příjemně. Jsem rád, že jsou kluci zdraví, počítáme s nimi na příští sezonu a jsem hrozně rád, že si tyhle dvě staré pušky zahrají ligu na novém stadionu v Pardubicích. Stoprocentně věřím tomu, že na jaře už budeme hrát doma.“

V Pardubicích vzniká nový stadion. Podívejte se, jak jde jeho stavba Video se připravuje ...

Na jaře oba ukázali, že jsou pro tým stále naprosto zásadní.

„Přesně tak, byli to klíčoví hráči. Nejen na hřišti, ale i během týdne v kabině. V chemii, kterou dokážou vytvořit, jsou prostě nenahraditelní.“

Jak to vypadá s hráči, které jste měli zapůjčené z jiných klubů?

„Robin Hranáč zahájí přípravu v Plzni, Karel Pojezný v Ostravě. Lukáše Červa pravděpodobně Slavia využije v rámci jiného transferu, na kterém pracuje. U Lukáše Matějky a Kuby Rezka hostování z Plzně, respektive ze Slovácka neprodlužujeme. A pokud jde o Vojtu Patráka, jsem domluven s jeho agentem panem Müllerem i Tomášem Rosickým, že začne přípravu u nás. Jen si to ještě musíme potvrdit, až bude jmenován nový trenér Sparty.“

A co brankář Jakub Markovič, klíčová postava?

„Marky zůstává. Loni jsme podepsali dvouleté hostování, Slavia si podle informací, které mám, ho nebude nyní chtít stáhnout.“

Tomáš Čelůstka odmítl nabídku z Brna. Ale asi není jediným hráčem, o kterého je zájem.

„S Tomášem řeším prodloužení smlouvy a trošku pošlapování je kolem Cadučka, nějaké náznaky. Tak uvidíme, co bude ve hře.“

Trenér Jiří Krejčí je už tak trochu smířený, že Cadu odejde. Vy to vidíte jak?

„Dnes jeho odchod vidím na padesát procent a zítra to už bude třeba sto. Poptávka je na něj ze dvou klubů.“