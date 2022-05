Hložek prošel prohlídkou, s Bayerem je domluvený. Ladí se už jen detaily

Byla to akce kulový blesk. Ve čtvrtek ráno se Adam Hložek s Pavlem Paskou letecky vypravil do Leverkusenu, v pátek odpoledne už jsou zase na cestě zpátky. Během několika hodin v Německu ale stihl talentovaný mladík všechno podstatné. Úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku a s Bayerem se dohodl na veškerých podmínkách. Ladí se pouze detaily na úrovni klubů. Pak nebude bránit nic tomu, aby byl transfer oficiálně potvrzen.

Je to další krok v očekávaném přestupu Adama Hložka ze Sparty do Leverkusenu. Devatenáctiletý talent podle informací redakce iSport.cz úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku, ještě během pátečního odpoledne se společně se svým agentem Pavlem Paskou ze společnosti ISM vrací zpátky do Prahy.

Svou část „práce“ už totiž rodák z Ivančic odvedl. S vedením německého celku totiž zároveň dojednal parametry vzájemné spolupráce. Smlouva do léta 2027 je hotová. K oficiálnímu stvrzení velkého transferu už zbývá doladit jen některé formality na úrovni klubů.

Finanční aspekty, za kterých celý obchod proběhne, se liší. Médii kolují různé částky. Podle informací iSport.cz by Sparta měla vyinkasovat zhruba 18 milionů eur (zhruba 450 milionů korun). Dalších devět milionů eur (225 milionů korun) má být schovaných ve výkonnostních bonusech.

Hlavním parametrem z pohledu Sparty jsou ovšem procenta z případného dalšího prodeje. V takovém případě by mělo na Letnou putovat 30 procent z rozdílu přestupových sum. To znamená, že by Pražané mohli v budoucnu za Hložka vyinkasovat další pořádný balík.

V kabině Leverkusenu se ofenzivní univerzál potká s reprezentačním parťákem Patrikem Schickem, jenž se ve čtvrtek upsal německému velkoklubu na další dva roky. Ještě před bundesligovým dobrodružstvím ovšem na Hložka čekají povinnosti v národním týmu.

V pondělí se bude hlásit v Praze na srazu před blížícími se duely v rámci Ligy národů. I to byl ostatně jeden z cílů, aby byl přesun do Německa doladěný ještě předtím, než se Hložek naladí na reprezentační notu.

Až poté nastane definitivní přesun do Leverkusenu a první kroky ve světě toho největšího fotbalu.