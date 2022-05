Rosický o Vrbovi, Hložkovi i novém trenérovi: Guľa je jedním z kandidátů

Od vyhazovu Pavla Vrba už uplynuly víc než tři týdny. Jak to vypadá s příchodem nového trenéra?

„Ten proces neustále běží. Moc dobře vím, kdy začínáme, nebojte.“ (lehce se pousměje)

Fanoušci ale začínají být nervózní. Můžete potvrdit, že jednou z variant je německá cesta?

„Spíš bych řekl, že jednou z variant je zahraniční cesta. Ale stoprocentně ne turecká.“

V médiích se spekulovalo primárně o dvou jménech, Heiko Herrlich a Adrian Guľa. Můžete potvrdit, že patří mezi vytipované kandidáty?

„S Heikem se dobře znám, je to můj bývalý spoluhráč z Dortmundu. Pro nás to ale není téma. Pokud jde o Adriana Guľu, tak mohu potvrdit, že je to jeden z kandidátů. Víme, jakým stylem chceme hrát, jak chceme pracovat. Podle toho hledáme trenéra.“

Guľovi se poslední angažmá v Plzni a Wisle Krakov hrubě nevydařila. Co ve vašich očích mluví pro to, abyste na něj vsadili?

„Jedná se o trenéra, který má jasný herní styl práce. Ale nerad bych teď chodil do hloubky.“

Tak to zkusme obecně. Ve funkci sportovního ředitele jste prvního kouče vybíral před třemi lety. Změnila se od té doby kritéria, kterými se v tomto procesu řídíte?

„Pro mě to jsou zásadní zkušenosti. Kritéria zůstávají podobná, je to spíš o důrazu na principy a styl práce. Samozřejmě i v návaznosti na náš herní styl. Když to porovnáme s Plzní, neměli jsme problémy se střílením gólů, ale obrovský rozdíl byl v defenzivě. Viktorka i Slavia dostávají mnohem méně gólů, stačí se podívat na základní data. Góly, střely, šance, vstupy do pokutového území. V tom byly oba týmy lepší než my. Jsme mužstvo, které chce mít balon. Ale musíme být rychlejší, v některých fázích nám chyběla intenzita. Abychom měli balon, musíme víc presovat. Je na mně, abych na těch věcech víc lpěl. Aby ve hře byly opravdu vidět.“

Využíváte při hledání trenéra bohaté zahraniční kontakty, které jste nasbíral během hráčské kariéry?

(pokyvuje hlavou) „Kontakty jsou ten nejmenší problém. Mluvil jsem třeba s Ralphem Rangnickem, dal mi tipy na několik německých trenérů. Fotbal se vyvíjí, tak musíme přemýšlet.“

Dá se to tedy číst tak, že sázka na českého trenéra pro vás momentálně není vůbec téma?

„Nejvíc mě láká, abychom jako klub směřovali evropským směrem. V českém prostředí je hrozně málo lidí, kteří se chtějí zlepšovat, a tímto směrem se dívat. Musíme takhle přemýšlet, Sparta má obrovský potenciál. Pokud se nebudeme dívat do Evropy, bude nám vlak dál ujíždět. Jen si vezměte, kolik trenérů máme v zahraničí.“

Naprosté minimum.

„V Čechách jsou pořád zajímaví trenéři. Někdo potřebuje ještě trochu času, někdo třeba nachystaný je. Pak už je to otázka debaty. Ale když poznáte, jak fungují ti nejlepší na světě, tak jsou neuvěřitelně pracovití. Neustále se vzdělávají, chtějí se posouvat dál. U nás tahle chuť chybí. V některých fázích jsme strašně spokojení, to platí i pro hráče. Celé to prostředí nemá takový drajv, jaký je v zahraničí. Pak je strašně znát, když se objeví někdo cílevědomý a ambiciózní, jako je třeba Adam Hložek.“

Často říkáte, že musíte být ve své pozici připravený na všechny alternativy. Neukazuje se ale nyní při procesu hledání nového trenéra, že jste na Vrbův konec úplně připravený nebyl?

„Vůbec ne, brzo to poznáte. (znovu se usměje) Z respektu k trenérům, kteří tu jsou, nikdy s nikým nemluvím dopředu. Nachystaný ale musím být na všechny scénáře.“

Je to tak, že tohle je možná vaše poslední šance, jak vhodného trenéra najít?

„Může být, nemusí. Koncentruju se na to, co je teď a tady. Snažím se odvádět co nejlepší práci. Jak to dopadne, to nevím. Nejsem alibista, za své činy se stavím. A tak to bude i nadále.“

Máte za sebou jednání s nejvyšším vedením klubu, majiteli Danielu Křetínskému jste dokonce nabídl rezignaci. Jak debaty o vašem setrvání ve funkci probíhaly?

„Opakovaně jsem hovořil o tříletém plánu, který měl mít vrchol v uplynulé sezoně. Skončit titulem, což nám nevyšlo. Ale když jsem během jara mluvil o své pozici a odpovědnosti, mělo to i jiný záměr. Sejmout tlak z trenéra a hráčů, aby měli klid na práci. Nevadilo mi, že jsem pozornost strhl na sebe. Následně jsem udělal to, co jsem řekl. Šel jsem za majitelem a generálním ředitelem. Bavili jsme se o tom, jestli naše cesta povede k úspěchu. Vyhodnotili jsme si, co je dobře a co špatně. Klub je přesvědčený, že po určitých úpravách ta cesta úspěšná bude. Věříme jí.“

Jaké úpravy máte na mysli?

„Některé body se nepovedly. Pro Spartu jsem nenašel dlouhodobého trenéra, který by tým kontinuálně rozvíjel. Dál se nepovedl záměr s propojením v uvozovkách starších hráčů s mladými. Starší kluci jsou profesionálové, v tréninkovém procesu nemáme výtky. Ale idea, že budou nosnými členy kádru, kolem kterých se bude zlepšovat mládí, se zkrátka nepovedla. Pro nás je nadále důležité, aby v áčku byli kluci z akademie, ale důraz na ono sparťanství byl možná až moc velký. Situace kolem Matěje Pulkraba mě z toho vyvedla.“

Jak to myslíte?

„S Matějem bylo všechno transparentní, je to fajn kluk. Když jsme na něj v zimě odmítli nabídku, byli jsme domluvení, že odejde po sezoně zadarmo. Že chceme, aby týmu pomohl vyhrát titul i domácí pohár. Vyvedlo mě z míry, když v průběhu jara začal jednat se Slavií, naším přímým konkurentem.“

Od vás ale dlouho nabídku na prodloužení spolupráce neměl, že?

„Víte, jak to je. Všechno se vyvíjí. V listopadu jsme spolu seděli. Říkal jsem mu, že mu nyní novou smlouvu nenabídneme. Že bude přicházet nový útočník, ale že chceme, aby zůstal do léta a bojoval o místo. V první polovině sezony jsme na hrotu využívali Hložana i Martina Minčeva. Na soustředění ve Španělsku jsme si vyhodnotili, že chceme dostat Hložana níž, víc pod balon. Situace se postupně změnila, Pulkymu jsme nabízeli novou smlouvu. I když jsme věděli, že může odejít po sezoně zadarmo. Spoustu věcí dokážu pochopit, ale tohle se dalo vyřešit elegantněji. Se Slavií mohl být v kontaktu až po konci sezony.“

Jedním z poselství Daniela Křetínského bylo, že byste měl mít ještě větší zodpovědnost za výsledky týmu. Lze tomu rozumět tak, že se od vás očekává, že budete při prosazování svých postojů v rámci sportovního úseku ráznější?

„To jsem chtěl i já, abych byl mnohem zodpovědnější za trenéra. Je to i v návaznosti na to, že oba předchozí trenéři byli zkušení pardálové. Uvidíme, jak to nyní bude fungovat v praxi.“

Pojďme k trenéru Vrbovi. Našel byste jeden moment, který na jaře sezonu zlomil ve váš neprospěch?

„Nemyslím si, že by tam byl jeden zásadní zlom. Některé věci se opakují. Během sezony jsme byli blízko, ale zároveň vlastně pořád daleko. Můžeme si hrát na kdyby… V Olomouci to byl propadák, ale kdybychom to zvládli, šli bychom do nadstavby ve skvělé pozici. Další šanci jsme pak zahodili doma proti Hradci. I tam to pak mohlo vypadat jinak. Ale to jsou ta kdyby.“

Čím si vysvětlujete, že ani tak renomovaný a úspěšný kouč, jakým je Pavel Vrba, nedokázal naplnit očekávání?

„Trenéři Kotal s Vrbou pro Spartu odvedli dobrou práci, ale schází se to v podobném momentu, kdy tým začíná stagnovat a přestává se vyvíjet. Jejich křivka výkonnosti je podobná. Po změně se tým nastartuje, což je odkaz na to, že kádr není špatný. Tým pak ale nemá další vývoj.“

Necítil jste z Vrby během jara, že ztrácí energii a víru, že může s těžkou situací něco udělat? Kolikrát se až zdálo, že ve Spartě vůbec nechce být.

„Takhle silný pocit jsem neměl, že by tu nechtěl být. Je to trenér, který má historii vítězství. Porážky nemá rád, špatná energie ale během zápasů působit mohla. Na to se nicméně musíte zeptat někoho jiného. Pravdou je, že z týmu nešla taková energie jako na podzim.“

Nevypovídá ale o jeho touze uspět se Spartou leccos skutečnost, že si jen pár dní po vyhazovu plácl s Baníkem? O jeho možném přesunu do Ostravy se v zákulisí mluvilo celé jaro.

„Zpětně to neřeším, dívám se dopředu. Všechno, co bylo, už je historie. Rozumím, proč se mě na to ptáte, ale chci se dívat dopředu. Tyhle spekulace jsem neřešil.“

Velkým tématem zimní přestávky byla vaše aktivita na přestupovém trhu. Do prvního týmu jste přivedli pouze Tomáše Čvančaru. Nebylo to málo?

„Vrba i Kotal šli do příprav vždy spokojení s kádrem, který měli. Já jsem jim logicky věřil, že to zvládnou.“

Třeba Plzeň ale přiváděla posily ještě během února, když cítila, že ji někde tlačí bota…

„Pro mě je základní, aby byl trenér spokojený s materiálem, který má. Nikdy nepřivedu hráče, pokud ho trenér nechce. To je přece kontraproduktivní. Stačí se podívat na současnou situaci. Polovina lidí bude kroutit hlavou, proč máme posily, když nemáme trenéra. Kdybych ale aktivní nebyl, tak si ty hráče rozebere někdo jiný. Musíme jednat. Trenér přijde do systému a principu hry, na který chceme sázet. Do jasného nastavení, se kterým bude srozuměný.“

Já si třeba osobně myslím, že mužstvo skládá sportovní ředitel, nikoli trenér.

„Jednoznačně. Ale musí to jít ruku v ruce. Víte, nechtěl bych, aby se po mně jednou muselo uklízet. Aby se opakovala situace, když jsem funkci přebíral já.“

Nebylo chybou, že jste po vyjádřeních do rumunských médií odstavili na vedlejší kolej brankáře Florina Nitu? Na jaře nenastoupil ani jednou.

„Prorotovali jsme tři brankáře, nebyla jasná jednička. To určitě nebylo dobře a týmu to uškodilo. Ale je to jasně v kompetenci trenéra, který zodpovídá za sestavu. Souhlasím ale s vámi. Zpětně to vidím taky tak, že jsme na to možná doplatili. Změn bylo moc. To jsou ale trenérské věci.“

Není právě tohle ukázkový případ, kdy byste měl do situace rázně vstoupit, aby bylo po vašem?

(lehce pokývne hlavou) „Je to něco, v čem bych měl být důraznější. Ale z mého vnímání trenér nesmí být v pozici, že mu někdo něco nařídí. To není správná cesta.“

Pojďme ke kádru. Platí nadále, že týmu věříte a nechystáte se ho v létě rozprášit a celý překopat?

„Změny je třeba udělat, to určitě. Ale jádro je dobré, zdravé, má před sebou velký potenciál a je kvalitní. Nevidím důvod všechno překopávat.“

Nechybí týmu silná střední generace?

„Mladé hráče a střední generaci máme posazené dobře. Láďa Krejčí mladší, Dávid Hancko, Kuba Pešek, Lukáš Haraslín. To jsou kluci, kteří už mají něco za sebou. Nevylučuju, že přijde starší hráč, když to pro něj bude vrchol kariéry. Ale důležitá je motivace a chuť vyhrát. Mix skladby je zásadní, aby mladí kluci měli vedle koho růst. To je klíčové.“

S Adamem Hložkem pro nadcházející ročník už nepočítáte, že?

„Přestup ještě hotový není. Ale očekávám, že se dotáhne.“

Jak budete odchod klíčového hráče nahrazovat?

„Hložana nenahradíme. Určitě ne formou kus za kus, to je nemožné. Takovou kvalitu nemáte šanci sehnat, přicházíme o skvělého hráče. Musíme ho nahradit týmově, je to zase šance pro někoho jiného, aby si to volné místo uzmul. Tak to občas bývá, že kluci, kteří byli ve stínu a mají možná větší respekt, než by museli mít, teď dostanou velkou šanci. Věřím, že z toho vyroste někdo jiný.“

Tipuju správně, že vás Hložkův odchod zasáhne i v osobní rovině?

„Jasně, je to pro mě smutný moment. Jsem tu s ním od prvního tréninku. Viděl jsem ho růst a měl na to i vliv. Mám z něj samozřejmě obrovskou radost, protože má velmi dobrý charakter. Moc mu to přeju, ale zároveň jsem z toho smutný. Je to první z mladých kluků, které jsme si vychovali, a teď odchází. Není mi z toho dobře, protože ztrácíme našeho nejlepšího hráče. Už v zimě jsem říkal, že je Hložan nejlepší hráč v lize, což se jasně potvrdilo. Přeju mu jen to nejlepší, to je bez debat.“

S ohledem na nevydařený konec sezony jste se dostal pod ostrou palbu kritiky ze strany fanoušků. Řada z nich volala po vašem odvolání. Jak to snášíte?

„Je to pro mě hodně nepříjemné. Co se týká názorů zvenčí, taková je doba. Sociálně sítě a podobně. Každý si myslí, že k tomu má co říct. A že tomu rozumí víc než vy. Proto je o fotbal takový zájem. Snažím se to brát s nadhledem. Tyhle věci mi neubližují, ale co se týká vlastních fanoušků, je to pro mě hodně nepříjemné. Pro sparťanského kluka, který tu vyrostl a pro klub chce jenom to nejlepší, to není jednoduché.“

Během hráčské kariéry jste nic podobného nezažil, že?

„I v zahraničí jsem si prošel těžkými časy. Vím, jak to chodí, snažím se to odfiltrovat. Nejvíc prostoru dostávají lidé, kteří jsou kontroverzní. Potřebujete prodat noviny, prokliky v článcích… Taková je doba.“