Třetí posila Plzně. Do brány přichází Jedlička, Hruška končí

Český mistr představil svou třetí letní posilu. Jak iSport.cz avizoval, Viktoria získala gólmana Martina Jedličku z Dunajské Stredy, který by měl krýt záda reprezentantovi Jindřichu Staňkovi. A v budoucnu ho možná nahradit. „Chtěl jsem se posunout dopředu, a to Plzeň naprosto splňuje,“ hlásil Jedlička po podpisu tříleté smlouvy.

Jedna brankářská dvojka za druhou. V Plzni se na nové smlouvě nedohodl Aleš Hruška a po pěti letech odchází. Jeho místo náhradního gólmana na soupisce čerstvého šampiona obsadí čtyřiadvacetiletý Martin Jedlička, který přichází z Dunajské Stredy.

„Martin prošel mládežnickými reprezentacemi, ještě v dresu Příbrami odchytal mládežnickou Ligu mistrů, a i na Slovensku zaujal, když se svými kvalitními výkony vypracoval mezi nejlepší brankáře soutěže. Má tedy velkou perspektivu a jsem rád, že jsme se nyní dohodli na jeho angažmá v našem klubu,“ těší generálního ředitele Adolfa Šádka.

„Úvod sezony bude velmi náročný, čekají nás boje o Ligu mistrů a zároveň start do nového ligového ročníku. Je tedy důležité mít i na brankářském postu velkou konkurenci a kvalitu,“ dodal na klubovém webu.

INSIDER BONUS: Brabec o Plzni: Staněk je vábnička pro západ, Mosquera překvapil Video se připravuje ...

Jedlička je odchovanec Příbrami, působil i v Mladé Boleslavi. Od roku 2018 patřil Dunajské Stredě, z které krátce hostoval v Šamoríně. Většinu času platil za jedničku špičkového slovenského klubu, ale v zimě se nedohodl na novém kontraktu a Dunajská Streda ho odepsala. Na jaře bývalý český reprezentant do 21 let neodchytal ani minutu.

„Přestup do Viktorky je pro mě obrovskou výzvou, na kterou se strašně těším. Chtěl jsem se posunout dopředu, a to Plzeň naprosto splňuje. Asi z pěti hráči se znám z reprezentace, takže to hrálo taky důležitou roli v mém rozhodování. Budu se tady cítit jako doma,“ věřil Jedlička, který vyhlíží také na spolupráci s Jindřichem Staňkem.

„S Jindrou se známe, je to výborný gólman, od kterého se můžu něco přiučit. Těším se na spolupráci s celým brankářským týmem.“

V minulých dnech Viktoria získala Václava Pilaře z Jablonce a Kristiho Qoseho z Karviné.