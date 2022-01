Jedlička zářil, ale teď je v DAC na kordy. Zajímala se Legia, dál sní o USA

Neprodloužíš? Neletíš a nechytáš! Bývalá jednička české reprezentace do 21 let Martin Jedlička je na kordy s Dunajskou Stredou. K pondělním 24. narozeninám dostal jeden z nejlepších brankářů slovenské Fortuna ligy ne zrovna veselý dárek - trenér Joao Janeiro jej nevzal na soustředění v tureckém Beleku. Důvod? Zdroje Sportu se shodují, že příbramský rodák odmítá s klubem prodloužit smlouvu, jež mu v červnu vyprší.

V Česku se mihl jen krátce. Paběrkoval v Mladé Boleslavi. Největší stopu zanechal Martin Jedlička jako opora minulé generace „lvíčat“, se kterou si zahrál i na EURO do 21 let ve Slovinsku.

Až ve slovenském městě na hranicích s Maďarskem se odchovanec příbramského fotbalu našel. Několik let tato symbióza dokonale fungovala. Český brankář rok od roku rostl. Vypracoval se mezi nejlepší gólmany slovenské ligy. V DAC držel neotřesitelně post jedničky.

V aktuální sezoně Jedličkovi patří třetí místo v počtu vychytaných nul, jeho 450 minut bez inkasované branky je druhá nejlepší šňůra v lize. Navíc je pod slušnou palbou - soupeři na něho vyslali 84 střeleckých pokusů, z nich 65 pochytal.

Ovšem stačilo, aby se na podzim vyměnil hlavní kouč, dosavadního maďarského trenéra Antala Nemétha nahradil Portugalec Joao Janeiro, a Jedličkova pozice se začala tříštit. Definitivní zlom přišel, když český brankář dal najevo své stanovisko ohledně budoucnosti v klubu a rázem se z vychvalované jedničky stal mužem přes palubu. „V nominaci na soustředění v Beleku chybí kromě jiných i Martin Jedlička, kterého trenér nezařadil mezi 21členný výběr,“ informovala Dunajská Streda v neděli před odletem do Turecka.

Podle informací Sportu za vším stojí právě Jedličkova neochota podepsat s DAC nový kontrakt, přičemž stávající mu vyprší už v červnu. Momentálně si tak shání nové angažmá.

Vybraná polská média informovala o tom, že by se mohl stát posilou Legie Varšava, ovšem jeho přestup do stáje zavedené značky Ekstraklasy není tak žhavý, jak se na první pohled zdá. Legia sondovala situaci kolem českého brankáře před třemi týdny a zanesla jej na seznam vytipovaných přestupních cílů. Do užšího výběru se však Jedlička nakonec neprocpal a minimálně prozatím není transfer do polské metropole ve hře.

To potvrzuje i vyjádření agentury Sport Invest, která někdejšího mládežnického reprezentanta zastupuje. „Martinovu situaci intenzivně řešíme. Prokázal svoji kvalitu v rámci slovenské ligy, evropských pohárů i zápasů českých mládežnických výběrů, v relativně nízkém věku může nabídnout také množství zkušeností. S žádným klubem nedošla prozatím jednání do finální fáze, nicméně zájem registrujeme hned z několika zemí,“ vzkázal tiskový mluvčí Pavel Pillár.

Čtyřiadvacetiletý gólman dlouhodobě nezastírá, že by se rád posunul o patro výš. „V Anglii s mojí výškou asi nikdy chytat nebudu, dávám si reálnější sny. Třeba francouzskou ligu nebo Ameriku. Rád sleduju Major League Soccer, ta soutěž mě baví,“ pronesl na podzim 2019 v rozhovoru pro deník Sport.

Úprk za oceán však podle informací Sportu zatím není ve hře. Vše nasvědčuje tomu, že Jedlička i nadále bude chytat na starém kontinentu. Zájemci totiž pocházejí z Polska či Nizozemska.