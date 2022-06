Minář: Do konce týdne asi Daněk odejde, o Jemelku má zájem Plzeň

Třeba že přestup Kryštofa Daňka do Sparty je takřka hotový. „O víkendu by se to mělo dotáhnout,“ přiznal Minář. Přestupová částka se pohybuje kolem třiceti milionů korun, součástí jsou i další bonusy.

Další transfer by se mohl týkat stopery Václava Jemelky. „Registrujeme zájem z Plzně,“ řekl a přidal do placu úsměvnou historku s nadsázkou, jak mu reprezentant chodívá ťukat na dveře kanceláře s prosíkem, ať ho pustí.

Minář dále potvrdil příchod všech pěti posil, o kterých už iSport.cz informoval. Jde o Tomáše Digaňu, Lukáše Vraštila, Denise Ventúru, Filipa Zorvana a Martina Košťála. Přijít by měl ještě levonohý stoper z Jižní Ameriky, právě jako případná náhrada za Jemelku.

Tématem byl samozřejmě i kapitán Roman Hubník, jenž podle našich informací brzy ohlásí konec profesionální kariéry a na rozdíl od Michala Vepřeka nepřijme nabídku dělat mentora v druholigovém béčku.

„Furt někde čtu, jaký má Roman přínos, jak by ho stále brala pomalu polovina ligy, ale když jsme si dělali interní analýzu podzimní sezony, vyšlo z ní, že byl společně s Poulolem u nejvíce inkasovaných gólů.“

Pozitivní zprávou pro fanoušky je prohloubení partnerství se společností Tipsport, i díky tomu jsou cíle pro příští ročník ambiciózní: šesté místo v první lize a udržení druhé nejvyšší soutěže pro mladíky. „Psal jsem to i trenéru Jílkovi smskou na dovolenou,“ usmál se Minář.

Negativem je stále špatný zdravotní stav útočníka Davida Vaněčka, návrat se odhaduje až tak kolem pátého podzimního kola.

